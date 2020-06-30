反聖嬰年！氣象局估今年侵台颱風3至5個 夏季可能更熱

台灣即將在七月進入颱風季，中央氣象局今天公布今年颱風季展望預測，提到今年截至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣象平均值4.3個少，往年西北太平洋6至12月，約有21至25個颱風生成，侵台的颱風個數正常為3至5個，氣象平均值為3.6個。不過氣象局預估，今年下半年，西北太平洋颱風生成總數正常至偏少，侵台的颱風個數則是接近正常的機率較大。

回顧今年梅雨季，氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，台灣地區從今年5月1日至6月28日，大部分都是屬於極端高溫，梅雨季的全台平均溫度達28.2度，氣候極端偏熱，甚至創下1947年有紀錄以來的同期新高，比2016年的28.15度還要高。

呂國臣也提到，梅雨季期間，雨量其中在五月中旬、六月下旬，其中五月的雨量是史上排名多雨第三名；六月則是史上排名最少雨第六名，換句話說，五月降雨偏多，六月偏少，整個梅雨季雨量正常，但是分配不均，造成極端氣候的現象，

呂國臣也提醒，目前熱帶地區海象狀態接近正常，但下半年反聖嬰現象有發展趨勢，根據歷史統計資料預估，反聖嬰發展年的夏季可能更加炎熱，尤其是從近幾年的氣溫變化來看，受到全球暖化、反聖嬰現象、太平洋高壓等因素影響，台灣今年夏天高溫情況頻繁，預估今年7至9月，台灣氣溫偏高的機率較大；7月雨量偏少至正常，8、9月雨量則是接近長。

呂國臣表示，下半年受到反聖嬰現象的影響，有利颱風生成，相較於聖嬰年，颱風生成位子較遠，容易形成中颱、強颱；反聖嬰年，颱風生成位子會比較靠近台灣地區，輕颱機率較高，但也因為颱風位子較接近台灣，預警時間也會比較短。