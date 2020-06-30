探索夢號今抵台 最快7月底跳島郵輪開航

安心旅遊補助明天就要上路，交通部航港局今開放基隆港讓探索夢號入港檢疫，若一切順利，預計七月底首航，將以基隆為母港，串連金門、馬祖及澎湖等離島，正式啟動台灣跳島郵輪。

今年受新冠肺炎疫情影響，重創國際郵輪市場，隨著國內疫情趨穩，交通部林佳龍部長擬推出安心旅遊，並推動郵輪跳島，希望可以進一步帶動旅行業及離島觀光產業成長。

航港局表示，星夢郵輪探索夢號今天上午靠泊基隆港西四碼頭，展開各項檢疫、防疫整備措施。隨船船員數為588人，其中538人，離船入境後分別於9家防疫旅館居家檢疫14天，剩餘50名船員先進行自費核酸檢驗（PCR）為陰性，於郵輪居家檢疫14天，俟所有船員完成檢疫後，再自費進行核酸檢驗（PCR）為陰性，始返回郵輪進行7天自主健康管理，後續再由符合歐盟規格的專業廠商進行全船消毒並由公衛專家登船檢核。

航港局說，「探索夢號」排水量7萬5338噸，載客量3630人，復航初期載客1200至1800人，隨船船員總數為588名。

林佳龍今也在臉書上表示，認識台灣，他認為要做到三件事，也就是登百岳、環島、造訪離島，才知道我們國家的身高、腰圍、還有手腳有多長。台灣是海島國家，海洋領土是陸地的三倍，擁有豐富的海洋物種、海岸地貌、生態景觀及人文風土，離島的觀光資源更是豐富。因此自己一直推動「跳島旅遊」，鼓勵大家走「藍色公路」去旅行。