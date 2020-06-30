誇鄭明典「網紅局長」 林佳龍：支持氣象局升格氣象署

中央氣象局今天上午舉行新任局長佈達典禮，新任局長鄭明典表示，過去在莫拉克颱風的時候，自己的感觸很深，因為事件發生前，氣象局同仁一直都有危機感，但事件發生後，輿論卻批評沒有做出預報，這對自己的衝擊很大，所以才很大膽的嘗試在網路上溝通氣象訊息。

不過鄭明典也笑說，網路世界裡面的問題也是超出我們的想像，有些自稱是國小學生的人也會來挑戰，但是當他在尋找主題的時候，氣象議題反應很冷淡，反而是談到夕陽美麗等議題時才比較熱絡， 可見我們的氣象有很多美的元素在裡面，有美才可以拉動人的心，才聽得見你的氣象。

鄭明典表示，希望在退休前，努力把停了15年的白皮書做出來，現在氣象局一級主管，都是現代化訓練出來的人，經驗要傳承下去，把交棒的作業好好做好。

最近因為塞車問題，一句「趨吉避凶」，被外界砲轟講「幹話」的交通部長林佳龍在致詞時則是自嘲，最近大家流行「趨吉避凶」，如果掌握氣象再出門，絕對是「趨吉避凶」，尤其是我們氣象局的App，大家都喜歡下載，當然也期待這些資訊平台可以整合，更友善使用。

林佳龍也提到，鄭明典也算是網紅級的，臉書很活潑，扮演即時溝通的橋樑，只要是勇於創新，有失誤就修正，用健康心態創新，自己一定是全力支持。

至於未來是否會管控鄭明典「發臉書」？林佳龍笑說「他自己判斷啊」，每個人都有自己風格，只要出發點是好的，像要服務社會，難免會有看法不一樣，大家有時候甚至是互相漏氣求進步，但他覺得大家可以輕鬆點看待，政府官員利用新媒體提供更多、更好的資訊服務，鄭局長是很有特色、風格的首長，他就做自己就可以做得最好。

此外，林佳龍也提到氣象局升格為氣象署的議題，強調自己會全力支持。林佳龍表示，中央氣象局扮演的角色非常重要，不管是政府運作，還是人民生活所需的資訊，特別是現在氣象科技發展日新月異，無論是災害防救、出外旅遊等，都扮演日常生活裡面的必要資訊。氣象局應該要提高他的能量，目前行政院組織改造也有研究，幾個部會會提出新的組改草案到立院，屆時會會配合行政院的節奏，讓氣象局升格為氣象署。