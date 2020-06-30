快訊

中華電信5G資費來了！599元起、8個級距用好用滿

日本和牛「偷精記」：極致牛肉的育種經濟大戰略

六旬婦患乳癌手臂淋巴腫 整合性退腫治療獲改善

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
亞洲大學附屬醫院職能治療師張明莉替患者進行徒手淋巴引流。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院職能治療師張明莉替患者進行徒手淋巴引流。圖／亞洲大學附屬醫院提供

61歲婦人10年前罹患乳癌，治療期間左手臂併發淋巴水腫，當時有針對水腫治療並順利退腫，不料今年初因癌細胞轉移，淋巴水腫再度復發，所幸她聽從復健科醫師建議，積極接受「整合性退腫治療」，不僅免動手術，也大幅減緩肢體腫脹不適，恢復生活品質。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉說，肢體的淋巴水腫是因為淋巴回流變慢或受阻，而使淋巴液堆積在受影響的肢體，產生腫脹的現象。成因有嚴重外傷、組織感染、手術、因癌症治療摘除淋巴結或癌症放射治療後以及先天不明原因造成，早期的淋巴水腫會有肢體腫脹感和沉重感，肢體慢慢腫大，進而影響外觀和動作。

他說，一旦民眾手術側的上肢或胸背腫脹、皮膚及皮下組織摸起來變硬、變厚，和上肢或胸背部紅腫熱痛，就應盡速諮詢原主治醫師或復健科醫師。

職能治療師張明莉則表示，在歐美國家廣為流行的「整合性退腫治療」近年來引進台灣，可以有效管理與控制淋巴水腫，協助患者恢復良好生活品質，其治療可分為4個部份，包括徒手淋巴引流、壓力治療、治療性運動和皮膚照顧。

她介紹，徒手淋巴引流與坊間淋巴按摩不同在於，治療師需先評估患者的淋巴引流路徑，將堆積在身體或肢體的淋巴液，藉由輕柔的手技引流至周圍健康的淋巴管路，過程中不會使用乳液或精油塗抹於皮膚上。

壓力治療的目的在於，藉由外在的壓力幫助受損的淋巴管，促進淋巴液的回流，避免淋巴液繼續堆積，壓力治療可分壓力繃帶和壓力衣物，前者使用治療淋巴水腫的低彈力繃帶，並無法由一般的彈力繃帶取代，且須由治療師執行與指導；後者穿戴的壓力衣物、壓力衣物的壓力級數、尺寸和款式，都須由治療師評估以及與患者討論。

張明莉指出，在進行治療性運動訓練時，則會搭配壓力繃帶或壓力衣物，藉運動時肌肉收縮（內在）和壓力治療（外在），達到有效的淋巴回流，最後則是因淋巴水腫的患者感染風險很高，必須留意皮膚的健康狀況，會建議使用乳液維持皮膚保溼，避免細菌和真菌進入體內導致感染。

周立偉提醒，「整合性退腫治療」在淋巴水腫治療中缺一不可，治療師會根據患者的腫脹程度、工作和生活習慣等，給予個別化的治療計畫，故當淋巴水腫早期症狀出現時，應盡速就醫接受治療，以期縮短治療時間，並達到有效的退腫結果。

亞洲大學附屬醫院職能治療師張明莉替患者進行壓力治療。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院職能治療師張明莉替患者進行壓力治療。圖／亞洲大學附屬醫院提供

淋巴 水腫 患者

延伸閱讀

腰上三層肉溢出褲頭　丫頭暴肥被傳有喜了

胸部有硬塊不一定是乳癌！每個人都要會的簡易自我檢查法

參加高雄市長補選？高醫院長侯明鋒說沒被徵詢

高醫院長侯明鋒卸任 被拱是高雄市長補選黑馬

相關新聞

全台12縣市高溫特報 吳德榮：明起降雨增多

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局表示，今天中午前後台北市、新北市，新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東...

北市熱到38.9度 史上6月最高溫

台北市昨午後高溫飆至卅八點九度，創該站設站一二四年來的史上六月最高溫，新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、高雄市也逾卅六度。...

爆熱減產 雞肉飆漲 雞蛋虧本賣

天氣熱，肉雞和雞蛋都減產，國產雞肉價格往上飆，不少原本用國產雞的餐廳只好改用進口冷凍雞肉，雞蛋產量也少2、3成，中華民國...

健保給付總額 明年看增

國發會委員會昨（29）日通過，明（2021）年健保醫療給付費用總額成長率為2.907%至4.5%，其中4.5%上限成長率...

澎湖花火節、馬祖藍眼淚！首艘「離島郵輪」8月2日出航

隨著國內疫情趨緩，國旅需求增加的情況下，雄獅旅遊與基隆市政府合作，以澎湖、金門、馬祖等離島為目的地，推出一系列星夢郵輪「...

健康你我他／農忙包成木乃伊 勝過蚊香防蚊液

中部的家鄉盛產荔枝，以前的荔枝樹沒有經過改良，又高又大，每到採收季節，全家總動員，準備大小梯子和小板凳。有的人爬上爬下負...

中度膝關節退化 微創手術能改善

58歲的林先生很愛跑步，半年前膝蓋開始莫名疼痛及反覆腫脹，尤其在上下樓梯或從椅子起身時特別明顯。就醫檢查發現，他的右膝軟...

IL-6抑制劑治新冠 北榮救回重症患者

研究發現，治療類風濕性關節炎藥物「IL-6抑制劑」有望治療新冠肺炎。台北榮總首先採用此藥物已成功救治一名重症患者；目前該...

台灣糖尿病之父 細說百年胰島素

明年是胰島素成功發明的100周年，在1921年之前，糖尿病患者只能透過禁食或草藥控制病情，但效果不佳，難逃併發症或死亡，...

全台首家失智社區家園 籌建陷困境

今年上半年因新冠肺炎疫情影響，連帶影響企業、大眾捐款意願，據天主教中華聖母基金會內部調查，今年上半年與去年同期相比，整體...

基隆長庚醫院院長交接 新任院長賴旗俊是眼科名醫

基隆長庚醫院今天舉辦新卸任院長交接儀式，在基隆長庚任職八年半的院長陳建宗，7月1日起擔任林口長庚醫院執行副院長，新任院長...

連40摃！威力彩今晚頭獎再摃龜 週四上看12億

威力彩繼端午節當天頭獎摃龜後，今晚頭獎11億元再度摃龜，創下連40摃紀錄。台彩今晚間表示，預估下期、7月2日開獎的威力彩...

熱門新聞

端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因

更省電？他變頻冷氣吹2休1 網友搖頭：關在最節能的時候

連40摃！威力彩今晚頭獎再摃龜 週四上看12億

影／「放狗咬浣熊」惹議 業者數度致歉北市扣留4隻浣熊

知名寵物咖啡廳遭控「放狗咬浣熊」 負責人提告：動物備受呵護

蝦皮超市5色中衛口罩今明17時加碼開賣 7月1日再推口罩接力賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。