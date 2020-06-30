六旬婦患乳癌手臂淋巴腫 整合性退腫治療獲改善

61歲婦人10年前罹患乳癌，治療期間左手臂併發淋巴水腫，當時有針對水腫治療並順利退腫，不料今年初因癌細胞轉移，淋巴水腫再度復發，所幸她聽從復健科醫師建議，積極接受「整合性退腫治療」，不僅免動手術，也大幅減緩肢體腫脹不適，恢復生活品質。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉說，肢體的淋巴水腫是因為淋巴回流變慢或受阻，而使淋巴液堆積在受影響的肢體，產生腫脹的現象。成因有嚴重外傷、組織感染、手術、因癌症治療摘除淋巴結或癌症放射治療後以及先天不明原因造成，早期的淋巴水腫會有肢體腫脹感和沉重感，肢體慢慢腫大，進而影響外觀和動作。

他說，一旦民眾手術側的上肢或胸背腫脹、皮膚及皮下組織摸起來變硬、變厚，和上肢或胸背部紅腫熱痛，就應盡速諮詢原主治醫師或復健科醫師。

職能治療師張明莉則表示，在歐美國家廣為流行的「整合性退腫治療」近年來引進台灣，可以有效管理與控制淋巴水腫，協助患者恢復良好生活品質，其治療可分為4個部份，包括徒手淋巴引流、壓力治療、治療性運動和皮膚照顧。

她介紹，徒手淋巴引流與坊間淋巴按摩不同在於，治療師需先評估患者的淋巴引流路徑，將堆積在身體或肢體的淋巴液，藉由輕柔的手技引流至周圍健康的淋巴管路，過程中不會使用乳液或精油塗抹於皮膚上。

壓力治療的目的在於，藉由外在的壓力幫助受損的淋巴管，促進淋巴液的回流，避免淋巴液繼續堆積，壓力治療可分壓力繃帶和壓力衣物，前者使用治療淋巴水腫的低彈力繃帶，並無法由一般的彈力繃帶取代，且須由治療師執行與指導；後者穿戴的壓力衣物、壓力衣物的壓力級數、尺寸和款式，都須由治療師評估以及與患者討論。

張明莉指出，在進行治療性運動訓練時，則會搭配壓力繃帶或壓力衣物，藉運動時肌肉收縮（內在）和壓力治療（外在），達到有效的淋巴回流，最後則是因淋巴水腫的患者感染風險很高，必須留意皮膚的健康狀況，會建議使用乳液維持皮膚保溼，避免細菌和真菌進入體內導致感染。