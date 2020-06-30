全台12縣市高溫特報 吳德榮：明起降雨增多

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局表示，今天中午前後台北市、新北市，新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷、台東縣、基隆市地區、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局表示，今天因為西南風影響，台灣中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；明天鋒面接近及西南風影響，台灣中南部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局提醒，宜蘭、花東、高屏、澎湖、金門等六縣市，紫外線屬於危險級，雙北等15縣市，紫外線屬於過量級，請小心防曬。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天天氣酷熱，台北創下124年第2高溫紀錄38.9度，午後則有局部雷陣雨，主要是台灣附近的大氣，低層為偏南及西南風帶來偏暖的空氣，中層又有「太平洋高壓」邊緣的沉降增溫，以致高溫炎熱；不過「太平洋高壓」邊緣的沉降氣流，卻無法抑制低層暖濕不穩定的大氣，致使午後仍有「強對流」發展。

吳德榮說，根據最新(歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部短暫陣雨或雷雨；午後則對流旺盛，大部分在山區、擴及部分平地，應注意「劇烈天氣」，像是雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局的特報。

氣溫部分，吳德榮表示，今天各地區最高溫大約都在36度左右，地理環境較特殊的(盆地、縱谷)，偶爾有出現37度甚至接近38度的機率，要注意防曬、防中暑。今天各地區氣溫：北部25至37度、中部25至36度、南部25至37度、東部23至36度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明天至周五(1至3日)天氣型態類似、但低層水氣多、大氣很不穩定；清晨至上午中南部的降雨更明顯，午後對流更旺盛，不過由於雲層增多，高溫略微下降、但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱。周六至下周一(4至6日)低層水氣減少，清晨上午迎風面有局部少量降雨的機率，午後仍有局部陣雨或雷雨。