澎湖花火節、馬祖藍眼淚！首艘「離島遊輪」8/2出航

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
金門古寧頭。圖／雄獅旅遊提供
金門古寧頭。圖／雄獅旅遊提供

隨著國內疫情趨緩，國旅需求增加的情況下，雄獅旅遊與基隆市政府合作，以澎湖金門、馬祖等離島為目的地，推出一系列星夢遊輪「探索夢號」的出遊行程，可體驗澎湖花火節、金門戰地風光、馬祖藍眼淚，也將是全球第一艘復航的遊輪。報名者還可享第3、第4人半價的優惠。

根據雄獅旅遊統計，目前國旅市場的前6大熱門目的地中，澎湖、金門、馬祖就佔據3席，目前7～8月的離島行程總訂單，也較去年同期成長2倍。本次所規劃4天3夜的國內跳島遊輪行程，共有8月2日～5日、8月9日～12日、8月16日～19日、8月23日～26日，以及8月30日～9月2日的5個梯次。業者指出，不論是澎湖跳島金門，或是澎湖跳島馬祖，遊輪可以克服旺季時機位、住宿一位難求的困境，而且也首創在國際郵輪的制高點上，欣賞海上花火節及漫威無人機表演等活動。

為了落實防疫工作，船員均會進行隔離、檢驗與健康管理，全船也會消毒清潔工作，艙房與船內空間也配備室外空氣循環系統，並有分時分區用餐、座位隔板、測量體溫等措施。另外也會控管旅客總量，以3,630人的可載客量50%為上限。

此次的｢Oh海呦！跳島去｣航程自即日起開放報名，海景房優惠價7900元起，第3、4人可享半價優惠。另外報名離島岸上觀光的旅客，都能免費獲得基隆市區觀光半日遊。

馬祖藍眼淚。圖／雄獅旅遊提供
馬祖藍眼淚。圖／雄獅旅遊提供
澎湖花火節。圖／雄獅旅遊提供
澎湖花火節。圖／雄獅旅遊提供
探索夢號將成為全首艘復航的遊輪。圖／雄獅旅遊提供
探索夢號將成為全首艘復航的遊輪。圖／雄獅旅遊提供

澎湖 金門

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