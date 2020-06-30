台灣糖尿病之父 細說百年胰島素

明年是胰島素成功發明的100周年，在1921年之前，糖尿病患者只能透過禁食或草藥控制病情，但效果不佳，難逃併發症或死亡，直到胰島素問世才翻轉命運。專家表示，許多診斷出早期糖尿病的糖友，可透過使用胰島素，降低胰臟負擔，保護尚未受損的胰島細胞，進而恢復胰臟功能。部分患者在積極使用胰島素後，可由注射胰島素治療逐步轉為只需服用口服藥治療甚至不需用藥。

多年改良 胰島素種類繁多

有「台灣糖尿病之父」稱譽的教授林瑞祥表示，自1921年加拿大醫師班亭（Frederick Banting）成功分離出胰島素之後，經過近百年的改良，速效、短效、長效及濃縮型、預混型各式胰島素類似物陸續出現。其中，長效基礎胰島素因能穩定提供一天所需的血中胰島素濃度，且無明顯高峰，是臨床最常使用的胰島素。在林瑞祥教授診所中，約有五成患者就是使用長效胰島素，並於餐前搭配速效胰島素。

不過，第一代長效胰島素常見夜間低血糖的副作用，為改善患者的治療品質，後來研發出了第二代濃縮型胰島素，作用時間更長、血糖更平穩，可降低約二成的副作用。為了幫助患者有效控制飯後血糖，加上類升糖素肽-1受體促效劑（GLP-1 RA）的複方胰島素針劑也於前幾年上市，研究證實比單使用長效胰島素，可以提供糖友更穩定的血糖控制。

胰島素抗病魔 還要抗謠言

「胰島素是寶貴的救命藥。」提到胰島素的歷史，林瑞祥分享，在1921年以前，孩童若是罹患第一型糖尿病，幾乎活不過3年。在長效胰島素發明後的現在，診間內甚至出現了使用過第一、二代胰島素的高齡90多歲的糖友。早年台灣糖友使用胰島素的比率不高，多半只吃口服降血糖藥物，或花大錢買中草藥吃，原因竟是坊間謠傳：「胰島素打了會上癮、可能會洗腎、失明」，也有一些糖友是害怕「打針」。

林瑞祥闢謠，當時很多糖友都是拖到併發症很嚴重了才開始打胰島素，將傳言導果為因。此外，胰島素是人體分泌的荷爾蒙，使用後當然也不會出現上癮的問題。

林瑞祥不諱言，傳統的胰島素針頭很粗，注射太多次鈍了，還需要用磨刀石磨尖；但隨著醫療技術的突破，目前胰島素的注射劑針頭愈做愈細，他在台東聖母醫院服務期間，就有糖友向他形容：「施打胰島素比被蚊子叮咬還無感。」

用禿頭玩笑 打破糖友疑慮

什麼時候應使用胰島素呢？林瑞祥表示，第一型糖尿病患者因不能製造胰島素，一輩子都必須注射胰島素控糖。第二型糖尿病患者則是使用一到三種口服降血糖藥物後，仍無法將糖化血色素控制在7%以下的理想範圍，則會考慮使用胰島素。

若糖友不理解為何不能只吃口服藥，林瑞祥就會拿自己的頭髮開玩笑說：「你的胰島細胞釋放胰島素的能力每年約減少4%，就像我的頭髮原本髮量茂密，但隨年齡增長慢慢掉落，最後就沒有了。」注射胰島素能降低胰島細胞負擔，減緩胰島細胞的損壞速度，多數人聽完就願意接受胰島素治療了。

糖尿病的治療從無藥可治，到一天需注射數次的人類胰島素，再進階到一天注射一次長效胰島素，結合多種致病機轉的複方針劑成為近年來治療的新趨勢。

隨著胰島素的代代更新、使用簡單化，糖友治療、生活品質也不斷提升。林瑞祥盼在第一線新陳代謝科醫師及衛教師的努力下，可以打破糖友對於胰島素的錯誤觀念，逐年提升台灣胰島素的使用率。