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IL-6抑制劑治新冠 北榮救回重症患者

聯合報 / 記者楊雅棠／台北報導
北榮發現，使用IL-6抑制劑能有效治療新冠肺炎。左為給藥前肺部狀況；右為給藥後肺部狀況，浸潤狀況改善許多。圖／北榮提供
北榮發現，使用IL-6抑制劑能有效治療新冠肺炎。左為給藥前肺部狀況；右為給藥後肺部狀況，浸潤狀況改善許多。圖／北榮提供

研究發現，治療類風濕性關節炎藥物「IL-6抑制劑」有望治療新冠肺炎。台北榮總首先採用此藥物已成功救治一名重症患者；目前該項藥物也列入指揮中心最新版的治療指引中。

台北榮總過敏免疫風溼科主任蔡長祐表示，四月初時該院收治一名他院轉來的老太太，到院時已有明顯休克和呼吸衰竭，情況危急，必須使用呼吸器和葉克膜，且使用強效和廣效的抗生素和升壓劑治療兩、三周後，反應仍然不佳。後來採用「IL-6抑制劑」治療，「一針下去狀況就明顯改善」，短時間就可拔管。

經過院方討論判斷，認為患者可能是病毒感染後產生的細胞激素風暴，影響心肺和血壓，因此評估原用於類風溼性關節炎的IL-6抑制劑可能有效，因此決定使用看看。

台北榮總過敏免疫風溼科主治醫師廖顯宗說，決定嘗試用藥時，還沒有其他國家採用這個方法來治療新冠肺炎，沒想到用下去的效果非常好，打了第一針，就可從X光片看到患者肺部狀況改善許多，兩、三周後就順利拔管、撤掉葉克膜。

蔡長祐表示，由於細胞激素在發炎反應中是一個很重要的項目，不管是新冠肺炎或其他肺炎，局部肺部浸潤裡面，會產生促進發炎的細胞激素，如果可以抑制細胞激素，任何一種發炎狀況都可以獲得改善。而肺部發炎也是類風溼性關節炎的合併症之一，因此也是這個藥物可能有效的原因。

蔡長祐說，這項藥物在類風溼性關節炎的治療中已納入健保，但要經專案申請才能使用；目前也已在六月被指揮中心列入第七版「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引」。

新冠肺炎 類風濕性關節炎 患者

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