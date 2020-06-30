中度膝關節退化 微創手術能改善

58歲的林先生很愛跑步，半年前膝蓋開始莫名疼痛及反覆腫脹，尤其在上下樓梯或從椅子起身時特別明顯。就醫檢查發現，他的右膝軟骨有局部壞死合併半月板的部分破損，有膝關節退化的情形。

林先生原以為可能得置換人工關節了，但經醫師評估後接受了「關節鏡清創併脛骨截骨矯正術及自體軟骨移植」，經過一段時間的恢復後，如今恢復行動自如，又可以從事喜愛的活動。

隨年齡增長，關節軟骨的修復能力逐漸下降，長年的使用會漸漸造成軟骨結構改變、脆弱，進而磨損、變形及疼痛。尤其現今高齡化的社會，合併民眾體重增長的普遍問題，使退化性關節炎愈來愈普遍。研究發現，九成的膝關節磨損都由內側開始，嚴重還可能導致內翻形成O型腿，讓內側磨損加速惡化，使患者疼痛感加劇、行動不便，生活品質下降。

然而，每位患者的症狀不盡相同，退化程度也不一。面對不同嚴重程度的膝關節退化，應要有適當的治療策略，針對輕度退化，可使用消炎藥物、減壓鞋墊、疼痛神經阻斷術及自體血小板或玻尿酸注射等。

若是中度退化，則可考慮接受「關節鏡清創併脛骨截骨矯正術」，此手術是先用微創方式將關節軟骨壞死部分清除，之後在小腿脛骨上截出一段缺口以矯正脛骨角度，並用骨板固定，以期使內側關節壓力減低。

近期更發展出一次性的自體軟骨移植技術，使軟骨修復能力更上一層樓。經由清創、矯正內翻變形及自體軟骨的移植，使得膝關節內側的壓力降低，並促進關節軟骨重新再生，讓病人有機會再次擁有青春的膝蓋。針對嚴重磨損變形的退化性關節炎，還是建議考慮採部分或全人工膝關節置換手術治療。

臨床發現，大部分患者就醫時已屬重度的膝關節退化，此時接受「關節鏡清創併脛骨截骨矯正術」療效會相當有限。

建議民眾如果發現膝蓋疼痛持續兩至三周，合併腫脹緊繃時，應及早就醫接受詳細檢查，才能早期發現及時治療。