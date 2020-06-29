基隆長庚醫院院長交接 新任院長賴旗俊是眼科名醫

基隆長庚醫院今天舉辦新卸任院長交接儀式，在基隆長庚任職八年半的院長陳建宗，7月1日起擔任林口長庚醫院執行副院長，新任院長為原林口長庚副院長賴旗俊。今年爆發新冠肺炎疫情，林口長庚收治全台最多重症個案，賴擔任林口長庚醫院防疫應變團隊主席，帶領團隊度過難關。

今天的交接儀式由長庚醫療財團法人主任委員程文俊主持，基隆市林右昌、議長蔡旺璉等人出席觀禮。

林右昌致贈基隆嶼造型漂浮精油擴香座給卸任院長陳建宗，感謝他在任內大力提升地方醫療水準及市民健康照顧，同時代表市民感謝基隆長庚所有醫護人員，因為唯有專業醫護團隊，才有辦法真正守護國人健康與安全。

基隆長庚表示，陳建宗在院長任內將停車場增加到3處，共提供521個車位，解決長久以來的就醫停車問題。醫療品質競賽獲獎不斷，醫療水準不斷提升，對於公益活動也不餘遺力。

新任院長賴旗俊曾任林口長庚視網膜科主任、眼科部部主任、國際醫療中心主席、感染管制委員會主席及黃斑部醫學會理事長，現為亞太玻璃體視網膜醫學會理事長、眼科醫學會理事等職務，今年面對新冠病毒的挑戰，帶領林口長庚醫院團隊度過難關。

賴旗俊表示，基隆長庚醫院是東北角唯一急重症醫院，肩負東北角居民醫療重責大任，上任後將致力整合各項資源，帶領基隆長庚全體同仁共同努力，期盼能帶給基隆當地鄉親更優質的醫療服務。