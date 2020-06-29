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連40摃！威力彩今晚頭獎再摃龜 週四上看12億
威力彩繼端午節當天頭獎摃龜後，今晚頭獎11億元再度摃龜，創下連40摃紀錄。台彩今晚間表示，預估下期、7月2日開獎的威力彩，頭獎上看12億元，彩迷們可要把握機會中高額頭獎。
台彩表示，威力彩頭獎創下連40摃紀錄，連摃期數為2007年以來第3高，下期(7月2日)預估銷售3.4億元，頭獎累積金額預估為上看12億元，如能一注獨得，將創下今年最高單注獎金，同時也是2014年以來的第8高。
根據台彩統計，過去威力彩最長連摃期數是2018年連47摃，當時頭獎累積到16.5億元後開出，且是一注獨得。
今晚威力彩第109052期獎號，第一區中獎號碼為08、19、01、27、26、38，第二區中獎號碼為08。實際中獎獎號以台彩公布為準。
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