紓困3.0 交通部擬補助以國際客源為主的旅館

交通部表示，花東離島及各大風景區的國旅市場已陸續回溫，但國際疫情遲未減緩甚至有捲土重來的跡象，中央流行疫情指揮中心尚未對境外區域或城市完全解封。因此，交通部為協助旅館業者度過疫情難關，推動旅館業紓困3.0，研議協助以國際客源為主的旅館業者將納入第三波紓困對象。

為避免衍生旅館業從業人員被資遣、失業而影響家庭生計等社會問題，交通部長林佳龍今日邀集各大旅館業者座談，會中業者代表除肯定觀光局前2波紓困計畫協助業者度過疫情衝擊外，也擔心國門持續管制讓業者無法營運，業者建議政府應持續紓困補助。

林佳龍會中承諾，將持續照顧因原以接待國際觀光客為主要營業受衝擊的觀光旅館業及旅館業，交通部已向行政院反映，「紓困3.0」補助的對象及範圍因考量預算及接待國際旅客市場受影響程度，將規劃以外籍住客人次占一定比例以上的觀光旅館業及旅館業為補助對象。

林佳龍表示，政府自6月啟動「防疫旅遊」，7月主打「安心旅遊」，國旅市場在一波波的政策號召下已逐漸復甦；因此鼓勵旅館業者藉機會進行轉型，以創意行銷推動革新，搭配這次安心旅遊補助，提供各種住宿優惠，帶動更高的住房率，在「後疫情時代」政府的紓困加上業者的努力，創造雙贏。