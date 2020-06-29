有條件放寬境管 北市防疫旅館再添7家破2千間房

因應中央流行疫情指揮中心公告自今天起，有條件開放外籍、港澳人士申請入境，還有教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，台北市防疫旅館今天再度增加7家，總房間數突破2000間。

台北市觀光傳播局表示，這次新增的7家防疫旅館，包括「萬事達旅店-松山館」、「台北商旅-慶成館」已於上周6月24日正式上線，其他5間防疫旅館也於今天6月29日正式上線，包括享樂文旅-開封館、享樂文旅-康定館、町記憶旅店、福泰桔子商務旅館-館前店、及六福客棧。這次新增的7家防疫旅館，最低房價每晚1600元起，最高為7500元，含稅、含三餐。

觀傳局表示，北市防疫旅館均經市府相關單位審核通過，凡旅客接待、餐飲服務、垃圾清運等均須符合SOP。另為避免旅客與旅館人員接觸，旅客入住前需加入旅館的LINE好友以便聯繫付款、送餐(任何飲食需求、美食代購)、關懷等事宜。

觀傳局目前共成立31家防疫旅館，總房間數2066間 ，後續將持續與民間旅館業者通力合作，提供境外學生、商務客等檢疫旅客安心居住的空間。