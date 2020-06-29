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自家口罩網路遭冒用販售 和拓口罩工場籲認清鋼印

中央社 / 雲林縣29日電

雲林縣和拓口罩工場近月接獲逾百名消費者投訴，指稱有人在網路上打著和拓公司名號販售來路不明的口罩，業者今天出面澄清，並呼籲消費者購買時要到合法的通路並認清口罩上的鋼印。

「絕對沒有分公司」，和拓口罩工場業務經理程博彥今天出面澄清，已請消費者提供網址、照片和訊息截圖提供警方偵辦，並呼籲民眾購買時依循實名制或直接到藥局，並認清口罩右上、右下兩處鋼印 HO-TO、MadeIn Taiwan。

和拓口罩工場表示，公司只有1條生產線，日生產量約1萬5000片，自6月1日起國內口罩開放自由買賣，和拓口罩工場所生產的口罩除配合政府定額徵用外，還要消化先前的訂單。

然而和拓口罩工場近月頻頻接獲民眾投訴，拿著網路上的照片詢問是否有相關商品，或是購買的貨品少了外包裝等情況，工作人員上網一查才發現被不肖業者冒名販售來路不明的口罩。

雲林縣衛生局長曾春美表示，一般口罩可自由買賣，但不得宣稱醫療用；販售醫用口罩須持有「販賣業藥商許可執照」，無照販售醫療器材涉違藥事法可處新台幣3萬到200萬元罰鍰。

曾春美指出，若是盜用他人品牌、販售來路不明口罩，屬未經許可擅自製造劣質醫材，涉違藥事法規定則須負刑責，呼籲民眾切勿貪圖方便，輕易聽信、購買網路所販售的來路不明口罩。

口罩 衛生局

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