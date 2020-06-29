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國內跳島旅遊8月2日首航 林佳龍邀陳時中參加

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

雄獅旅遊與基隆市政府合作，推出星夢郵輪「探索夢號」國內跳島4天行程；這也是成為第一艘全球復航的國際郵輪，預計8月2日起至9月2日每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共5航次，一次體驗澎湖花火節、金門戰地風光、馬祖藍眼淚。

交通部長林佳龍表示，郵輪行程是交通部先向中央指揮中心提案獲准的行程，鼓勵郵輪跳島旅遊，他也感謝民間業者找到這條可以結合國際郵輪，將本島與離島跳島旅遊結合，是我國從防疫大國要躍昇為觀光大國的突破，他表示，在國際疫情嚴峻的時刻，我國復駛跳島旅遊，會做好各種檢疫工作，同時配合指揮中心要求的落實防疫新生活。

林佳龍表示，我國邊境嚴管、境內鬆綁，國旅大爆發所衍伸的住房問題，跳島旅遊可以解決問題，不會塞車，也不會定不到房間，同時也推動民眾用另外一個角度看台灣本島及離島，可從基隆母港出發，到金門、馬祖、澎湖旅行，物超所值，搭配安心旅遊遊程，建立品牌。

林佳龍也透露，8月2日首航有機會邀請指揮中心指揮官陳時中參加首航，陳時中也樂意來參加，他說，這遊程是經過交通部提案後、指揮中心同意的，希望由陳時中來檢視。

至於交通部提出的紓困3.0計畫，林佳龍說，今天下午也持續與旅行社、飯店進行座談，他期待都會區的國際級觀光飯店，搭配安心旅遊方案，可以有業績，同時也期待飯店可以加碼，交通部的紓困這些3.0用於員工薪資補貼，但這些飯店房間空著也是空著，若能有優惠價格，也可以吸引更多人也來住五星級飯店，他說面對疫情受影響的行業，除了人助也要自助。

林佳龍說，紓困3.0方案，由交通部向行政院提出方案，若需要動用特別預算，要立法院同意，預計下午呈報行政院，七月前就會公布。他也提到，安心旅遊39億元、不分平假日，補助起了點火效應，歡迎大家來申請，搭配三倍券與優惠，若後續39億元用完，是否再加碼，會滾動式檢討。

此外，林佳龍說，國旅價格也要反映品質，過去一陣子因為生意慘淡、殺價競爭，現在恢復熱絡，希望業者還是要能夠落實品質，不要去哄抬價格，交通部也有相關機制做好監督，要積極推動精緻旅遊，他說，不一定每個人都同樣去花東或離島，他今天去東北角也很棒，也可以去都會區做歷史人文特殊體驗，盡量能分流，供需平衡，價格也能合理。

林佳龍 郵輪 基隆港

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