中年男常為家中老小三明治 人生難關「+1」來關懷

根據衛福部死因統計資料顯示，北市2019年自殺死亡人數有339人，其中男性自殺死亡人數212人，以45~64歲占自殺總人數24.5%最多。北市衛生局呼籲，民眾要利用「+1」來關心自己也關懷他人。

台北市自殺防治中心表示，分析2019年台北市45-64歲中年男性族群自殺通報原因，前三大自殺原因分別為精神健康與物質濫用問題，占54%；情感、家庭及夫妻問題占32%；職場工作及經濟問題占29%。約有50%合併兩種以上原因。

臨床心理師黃春偉表示，成年男性在面臨職場、經濟壓力或親密家人互動衝突等重大生活壓力時，較難將壓力說出口，比女性更容易有情緒困擾，若持續累積未及時協助、解決，將有可能導致自我傷害或結束生命。

黃春偉表示，中年男性及親友們可以利用「+1」的原則，來度過這階段難關，包括「找專業醫療來+1」，及早透過醫療專業提供評估與協助。「讓家人給力來+1」，由家人時常關心家中中年男性。至於「找出附加價值來+1」，不要讓家庭及工作責任成為生命的全部，適時找尋自己的夢想與興趣並探索生命的價值。

衛生局提醒，若發現親友有自殺意念及自殺行為，請儘速撥打「1999轉8885幫幫我吧專線」或衛生福利部提供的24小時安心專線1925，由專業人員協助您一同度過難關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )