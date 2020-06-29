中年男常為家中老小三明治 人生難關「+1」來關懷
根據衛福部死因統計資料顯示，北市2019年自殺死亡人數有339人，其中男性自殺死亡人數212人，以45~64歲占自殺總人數24.5%最多。北市衛生局呼籲，民眾要利用「+1」來關心自己也關懷他人。
台北市自殺防治中心表示，分析2019年台北市45-64歲中年男性族群自殺通報原因，前三大自殺原因分別為精神健康與物質濫用問題，占54%；情感、家庭及夫妻問題占32%；職場工作及經濟問題占29%。約有50%合併兩種以上原因。
臨床心理師黃春偉表示，成年男性在面臨職場、經濟壓力或親密家人互動衝突等重大生活壓力時，較難將壓力說出口，比女性更容易有情緒困擾，若持續累積未及時協助、解決，將有可能導致自我傷害或結束生命。
黃春偉表示，中年男性及親友們可以利用「+1」的原則，來度過這階段難關，包括「找專業醫療來+1」，及早透過醫療專業提供評估與協助。「讓家人給力來+1」，由家人時常關心家中中年男性。至於「找出附加價值來+1」，不要讓家庭及工作責任成為生命的全部，適時找尋自己的夢想與興趣並探索生命的價值。
衛生局提醒，若發現親友有自殺意念及自殺行為，請儘速撥打「1999轉8885幫幫我吧專線」或衛生福利部提供的24小時安心專線1925，由專業人員協助您一同度過難關。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言