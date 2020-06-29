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韓劇「精神病」男星盼不到家人關愛致病 醫師談機轉

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

韓劇「雖然是精神病但沒關係」中的主配角金秀賢、郭東延上周末於劇中一脫引發話題，不僅是因為男星好體格，郭東延飾演的國會議員之子權起道，因著全家族成員的高學歷、爸爸的高要求被逼得喘不過氣，更感到不被愛，伴隨而來的心理壓力間接引起躁鬱症與露體癖，他在劇中一個偶然契機自我揭露，一席話令觀眾心疼。

三軍總醫院精神部兼任主治醫師楊聰財說明，精神疾病的起因可分為生理、心理、環境三大構面，被稱作「躁鬱症」的雙極性情感疾患，被認為與遺傳、生理因素較相關，不過心理因素與環境刺激仍有可能誘發致病。當一個人腦神經傳導物質運作系統效率較低、本身就難負荷過大壓力，而情緒壓力卻排山倒海而來，且無周遭人的傾聽支持時，就有可能在多種不利條件中失衡與發病。

郭東延飾演的國會議員之子權起道，其父母兄姊、近親遠親都是最高學府法學院畢業的菁英，他自述只有自己天生資質差，這不是他的錯，卻因此被瞧不起、當作透明人。「希望爸爸多看我一眼，所以瘋狂鬧事，結果真的發瘋了」。

楊聰財說，放眼社會，有不計其數學歷不高卻投身各個領域、造福社會的人，家長不必因為孩子現階段學業成績不佳而感到焦慮，干擾親子互動，更影響孩子的自信、人際關係與人生發展。

劇中的權起道還有俗稱「暴露狂」的露體癖，這個疾病的致病機轉截然不同。楊聰財說，這個疾病被認為源於孩子三到五歲的「性蕾期」，這個階段的孩子初認識性器官，家人可能基於玩笑、看著孩子的性器官稱「羞羞臉」，或者基於管教恐嚇「不乖就剪掉」，少數孩子可能因此留下被稱為「閹割恐懼」的陰影，日後藉由暴露下體來刺激他人產生驚訝表情，藉此肯定自己。因此，家長要稍稍留意言行，避免無心但不當的玩笑話造成孩子長遠的陰影。

楊聰財在臨床上看到，精神疾病最常見的初期症狀是睡眠障礙，再來就是情緒變化。如果周遭有人一周內半數時間順不著、連續達三個月，甚至出現情緒起伏大、不容易控制、難與周遭人相處，就應該盡快就醫接受評估。

不過對許多人來說，很難跟家人朋友開口表示「你好像生病了」、「你好像需要看醫生」，說了對方也未必聽得進去。對此，楊聰財建議可從睡眠障礙問題切入，可告訴該名個案「睡眠不好可能會影響老化、慢性病、失智症，因此要盡早去看醫生」。

若是面對無病識感、堅持不願就醫但狀況明顯有異的個案，家屬可嘗試問問看精神心理專業人員還有哪些因應方法。楊聰財臨床上曾運用過的方式包括為家屬處方醫療檢查、邀請目標個案陪同，陪同就醫的同時，醫師再順勢評估與治療該名個案。面對狀況極不穩定卻未就醫的個案，他說，現在也有滴劑可帶回加入飲食中，協助患者緩和情緒，之後再討論下一步治療。

楊聰財說，精神疾病的治療包括藥物治療與非藥物治療，後者由醫師、心理師或其他醫療團隊成員協助個案建立自信、降低對外界過度在意、減少比較與計較、學習以正向心理學角度看待事情等。他強調，個案積極接受治療，同時有周遭親友給予支持，精神疾病是有機會康復，而且復原機率很大，患者與家屬千萬別放棄。

睡眠 醫師 患者 失智症

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