攝護腺肥大8小時解不出 醫師：勿延誤就醫免得要洗腎

韓劇「雖然是精神病但沒關係」中的主配角金秀賢、郭東延上周末於劇中一脫引發話題，不僅是因為男星好體格，郭東延飾演的國會議員之子權起道，因著全家族成員的高學歷、爸爸的高要求被逼得喘不過氣，更感到不被愛，伴隨而來的心理壓力間接引起躁鬱症與露體癖，他在劇中一個偶然契機自我揭露，一席話令觀眾心疼。

2020-06-29 14:26