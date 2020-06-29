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攝護腺肥大8小時解不出 醫師：勿延誤就醫免得要洗腎
60歲男子突然超過8小時無法解尿，下腹部不適掛急診求醫，經醫師診治為攝護腺肥大造成急性尿滯留，藉由手術改善，醫師提醒，60歲以上男性尤其要當心，切勿延誤就醫，衍生傷害腎功能，將長期洗腎。
為這名男子治療的奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚說，當事人先前有頻尿、解尿解不乾淨、用力解尿及流速極慢等下泌尿道症狀，某次竟長達8小時解不出尿，神色慌張來醫院掛急診，經暫時放置尿管，緩解其漲尿感。進一步檢查，診斷為攝護腺肥大造成無法解尿，最後以雷射攝護腺剜除術，術後第2天拔掉尿管，順利自行解尿。
林才揚指出，急性尿滯留在男性比較常見，男女比例約13：1，發生率會隨年紀增長而上升，以60歲以上男性較常發生，而攝護腺肥大造成膀胱出口阻塞是最主要原因。另外如脊髓受傷、糖尿病或中風、泌尿道感染或受傷等也可能造成。攝護腺肥大造成的急性尿滯留，起初可給予藥物治療，後續由傳統雙極電刀攝護腺刮除或雷射攝護腺剜除術；前者健保有給付，手術流血較多，住院天數約4至5天，後者得自費，費用約15萬元，流血少術後，約2天即可出院，看當事人需求。
至於何時攝護腺肥大需手術介入？林才揚認為，若有重複性尿滯留、感染、持續血尿、膀胱結石、慢溢性尿失禁，建議可手術改善症狀。
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