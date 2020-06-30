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夏日玩水請注意！到海邊玩水除了防曬 也要留意這個

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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海邊紫外線強，加強防曬以免小寶貝曬傷

雖然在海邊玩很難不長時間曬太陽，但只要勤防曬，就可以避免孩子曬傷。海邊紫外線之所以比城市還強烈，是因為海邊沒有高樓等建築物能遮陽，加上直曬的太陽會透過海面折射紫外線，讓玩水的人更容易接觸到強烈紫外線。

其次，皮膚在水裡浸泡過會讓角質層含水量提升，讓皮膚對光線反射能力變差，就更容易受紫外線侵蝕。

如何加強防曬？

1. 避免在上午九點至兩點紫外線最強的時間在戶外，如果要在此時段玩水，建議可在下水前、玩水後用衣物、雨傘阻擋陽光直曬

2. 防曬乳不是擦了就有防曬功能，需要給肌膚一段時間吸收，擦完防曬20-30分鐘後再出門即可。如果在戶外進行流汗量大、長時間接觸水的活動時，盡量每1~2個小時就補一次

3. 玩水時讓身體泡於水中減少接觸陽光的面積，離開水面後儘快擦乾身上的水，因為海水中的鹽分如果沒有及時洗掉，就會附著在皮膚上氧化皮膚

曬傷後如何修復？

你知道嬰幼兒比成人更容易曬傷嗎？除了皮膚比成人細嫩、容易穿透陽光外，也因為皮膚含水量較多，更容易導熱。嬰幼兒曬傷後恢復能力沒成人快，在曬後處理上也要注意以下重點：

1. 冷水降溫：幫孩子沖冷水降低溫度，切記不能直接用冰塊、冰水，這樣會更刺激皮膚

2. 補充水份：曬傷的孩子最怕遇上脫水情況，記得要幫他們補充水份，如果是年紀小的嬰幼兒，可以透過母乳與配方奶方式補充

3. 保濕處理：曬傷部位可用毛巾濕敷的方式覆蓋在上面（一樣不能用冰水，會太刺激），發癢的話可以塗蘆薈凝膠和保濕乳液減緩不適

4. 換上舒適衣服：孩子開始脫皮的話皮膚會比較敏感，建議在脫皮期間穿棉質衣物降低刺激

如果孩子已經起水泡代表是二級曬傷，前往醫院處理傷口比較安全，切記別戳破水泡以免感染傷口。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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冷知識：你知道海邊也有蚊子嗎？

很多爸媽以為海邊沒有蚊子，就輕忽防蚊的重要性，但其實部份場所還是有小黑蚊，如果是水樂園會更容易出現，建議玩水時除了帶防曬外，也要帶瓶防蚊噴霧以防萬一唷！

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