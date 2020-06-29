綠色餐廳優惠大放送 最多可領1250元價值綠點

環保署推動「全民綠生活」，7月至9月到綠色餐廳消費，就可兌換5000點綠點，相當於新台幣50元。環保署今再釋出優惠，10月至12月將有消費贈點、點數抵用再回饋，未來到綠色餐廳消費，每人最高可獲新台幣1250元價值的綠點。

環保署今天在圓山大飯店舉辦「飯店惜食」記者會，圓山大飯店宣布加入環保署惜食推廣種子店家，希望可在國內飯店、餐飲業吹起「惜食風」，推廣選用當季在地食材、料理客製化避免浪費、鼓勵打包等。

環保署長張子敬表示，全球很多地方食物短缺，但每年生產的食物有三分之一被浪費，其中一半是在廚房及餐廳料理過程或消費剩餘。環保署推廣惜食，是希望「吃多少、點多少、做多少」，減少廚餘產生，有多的就打包回去，否則丟掉會變廚餘。

除了珍惜食物以外，張子敬說，食物也要充分利用，以前料理都會切頭去尾、削皮丟掉，卻浪費很多可以用的食材，應該推廣全食材料理。另外進口食材要透過航空載運，無形中產生許多碳排，因此應該要多用在地當季食材。

為支持綠色餐廳，環保署表示，民眾7月至9月到綠色餐廳消費，只要出示「環保集點」App，次月可獲得5000點綠點（100點綠點相當於新台幣1元），每人限領3次，最多可領1.5萬點綠點。

10月至12月到綠色餐廳消費達100元，上網登錄發票或收據，次月回饋消費金額20%綠點，每人現領6萬點綠點。另外，10月至12月到綠色餐廳，使用環保集點App價值5000點綠點以上的電子優惠券，除了可折抵當次消費金額（50元以上），還會再回饋2000點綠點，每人現領5萬綠點。

環保署表示，鼓勵民眾7月領到振興三倍券，可以先到綠色餐廳消費，獲得的綠點也不用急著用掉，搭配10月至12月第二、第三波活動使用，最多可領到價值1250元的綠點。