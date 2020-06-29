豔陽天小心視網膜病變 戶外工作及糖尿病友要注意

持續豔陽高照天氣先前又看日環食，桃園市聯新國際醫院醫師提醒眼睛防曬不可少，特別是長期在強烈陽光照射下工作的人、糖尿病患者、年長者更要小心視網膜病變。

40多歲陳先生擔任宅配貨運司機經常頂著大太陽開車送貨，前陣子工作中覺得視線模糊，眼前出現黑影嚴重影響開車安全，於是到眼科診所檢查時醫師察覺有異，透過雁行計畫轉診至聯新國際醫院，醫師發現陳有糖尿病視網膜病變合併黃斑部水腫，因此除了治眼睛，糖尿病問題會診腎臟科。

聯新國際醫院眼科主任張文瑞表示，視網膜位於眼球後方底部，為眼睛顯現影像的重要組織，黃斑部為視網膜中心，是視覺最敏銳的部位。糖尿病視網膜病變是由糖尿病引起的併發症，由於血糖控制不當，造成視網膜血管出現小動脈瘤點狀出血，更嚴重會有滲出物及水腫，不正常新生血管及視網膜剝離等變化，進而影響視力減退、視線扭曲，甚至有失明風險，不可不慎。

陳先生除了糖尿病造成視網膜病變，由於工作長時間在戶外，眼睛常受強烈陽光刺激加上沒有做好防護，以致併發黃斑部病變。

張文瑞為陳先生安排眼底螢光攝影及光學斷層掃描檢查，評估後進行門診手術，糖尿病症狀照會腎臟科治療，兩種療程完成之後，再安排陳回原住家附近的眼科、內科診所方便後續追蹤不必跑大醫院，陳的視力獲得改善也積極控制血糖。

張文瑞建議每年應定期就近找合格眼科診所檢查，尤其是糖尿病患者，必須至少每半年接受1次眼睛眼底檢查，一般檢查大部分都可以在診所進行，有必要再由診所透過雁行計畫，轉診至大醫院。健保署建置的「電子轉診平台」可讓醫院及診所查詢病歷、治療情形，民眾不必擔心轉診資訊會中斷的問題，既省時又省錢、安心。