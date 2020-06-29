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蝦皮超市5色中衛口罩今明17時加碼開賣 7月1日再推口罩接力賽

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
蝦皮購物今明兩天於「蝦皮超市」加碼釋出中衛口罩，並匯集各種日常用品幫消費者解決生活大小事。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今明兩天於「蝦皮超市」加碼釋出中衛口罩，並匯集各種日常用品幫消費者解決生活大小事。圖／蝦皮購物提供

防疫新生活啟動，陳時中部長說：「在疫苗出現以前，口罩就是我們的疫苗！」出入人多無法保持社交距離的空間，口罩還是得戴好戴滿。蝦皮購物端午連假每天開賣中衛醫療口罩，一次釋出5種顏色，天天創下秒殺一空的驚人成績，站上關鍵字搜尋也直接翻3倍。為了持續滿足消費者對於防疫用品的需求，蝦皮購物也將於6月29日、6月30日傍晚17:00再於「蝦皮超市」加碼釋出中衛口罩，同樣一次端出5種顏色；緊接著7月1日更於「蝦皮24h」隆重推出口罩接力賽，自凌晨0點開始攜手中衛、摩戴舒、淨新等口罩大廠接力開賣超過20萬片口罩。

看準民眾喜歡購買特殊色口罩的心理，蝦皮購物將於6月29日、6月30日傍晚17:00於「蝦皮超市」加碼開賣中衛彩色醫療口罩，備齊「酷黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫」共5個顏色，每盒售價300元，每人每日限購1盒。此外，「蝦皮24h」更將於7月1日凌晨0點開跑口罩接力賽，除了每日皆會限量販售的淨新藍綠雙色口罩及限時釋出的中衛彩色口罩外，更加碼販售中衛兒童口罩、中衛酷黑3D立體口罩、摩戴舒醫用平面/鑽石立體口罩等商品，共計釋出超過20萬片口罩，讓民眾買個過癮、安心防疫。

除了口罩、酒精、洗手乳等防疫用品，「蝦皮超市」更匯集了生鮮美食、零食飲料、日常生活用品及美妝保養等民生必需品，像是花椰菜飯、蔬菜組合箱、抽取式衛生紙、洗衣精、金盞花化妝水等，並不定期釋出專屬折價券，讓不想出門的人擠人的民眾買得輕鬆又便宜。

蝦皮購物將於6月29日、6月30日傍晚17:00於「蝦皮超市」加碼開賣中衛彩色醫療口罩，備齊「酷黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫」共5個顏色，每盒售價300元，每人每日限購1盒。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物將於6月29日、6月30日傍晚17:00於「蝦皮超市」加碼開賣中衛彩色醫療口罩，備齊「酷黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫」共5個顏色，每盒售價300元，每人每日限購1盒。圖／蝦皮購物提供

口罩 中衛 蝦皮購物

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