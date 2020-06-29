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拯救新冠肺炎重症婦 抑制發炎生物立功

中央社 / 台北29日電

細胞激素風暴是新冠肺炎感染者夢魘，北榮今天分享一名重症婦的康復經驗，使用治療類風溼性關節炎的生物製劑，逆轉嚴重肺發炎反應，讓插管、裝葉克膜的病人可成功返家。

新冠肺炎患者感染病毒後，免疫系統產生大量的細胞激素，一旦失控造成過度的發炎反應，就會害到自身無辜的細胞，導致組織器官受損，即所謂的「細胞激素風暴」，嚴重可能致命。

台北榮民總醫院過敏免疫風濕科主任蔡長祐上午接受媒體聯訪時分享，今年3月收治一名病況嚴重的新冠肺炎確診老太太，從他院轉來，當時病況很糟，插管且必須用葉克膜。經過數度開會討論，決定用抗細胞激素風暴、作用於介白素-6的生物製劑試試看。

北榮過敏免疫風濕科主治醫師廖顯宗則說，當時病人狀況很差，除了呼吸器、葉克膜，也給了強效、廣效抗生素和升壓劑，但反應不佳。經過討論認為，可能是一次感染後導致細胞激素風暴，影響心肺和血壓，決定用專門對抗發炎疾病的生物製劑治療。

廖顯宗說，病人使用之後，原本整片發白的肺部X光顯著改善，且後續也成功卸除呼吸器和葉克膜，順利康復。北榮是在4月初時給病人使用此生物製劑，中央流行疫情指揮中心近日也將此藥物列入新版治療指引。

作用於介白素-6的生物製劑是治療類風溼性關節炎的用藥之一；蔡長祐表示，過去臨床也發現，類風溼性關節炎中一部分病人會有肺部發炎，後續的發炎反應可能造成組織嚴重破壞。使用此生物製劑抑制過度的發炎反應，有助降低重症風險。

釀細胞激素風暴是因病毒不斷持續複製時，被感染的細胞會持續產生如腫瘤壞死因子、介白素-6等多種細胞激素。這些細胞激素是免疫系統中重要的傳令兵，幫忙呼叫免疫細胞打擊敵人，但若細胞激素分泌太多，招引太多免疫細胞，反而讓身體無法承受。

今年唐獎生技醫藥獎頒發給3名研究細胞激素的國際學者，其中得主岸本忠三發現介白素-6是調節抗體產量的細胞激素，證明介白素-6和許多發炎性疾病的成因有關。

岸本忠三也在感言中提到，細胞激素的相關研究可望成為治療武漢肺炎的新希望。

根據指揮中心新冠病毒感染臨床處置暫行指引第七版，小規模觀察性研究顯示，患者接受作用於介白素-6生物製劑後發炎指標（CRP）明顯下降，但僅約3成臨床改善。

葉克膜 武漢 肺炎

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