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秀傳醫師發明設計迷你酒精盒 掛在身上隨時按壓使用

聯合報 / 記者林敬家／連線即時報導
一千個「隨心酒精盒」今天捐贈給彰化秀傳醫院醫護人員使用。記者林敬家／攝影
一千個「隨心酒精盒」今天捐贈給彰化秀傳醫院醫護人員使用。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，進入後疫情時代，秀傳醫療體系副總裁古鳴洲近日研發出「隨心酒精盒」，讓醫護人員走到哪用到哪，一隻手指頭按壓就可用酒精消毒，今天「秀傳微創育成中心廠商」合作廠商贈送1000個「隨心酒精盒」給醫院的醫護人員和志工。

骨科醫師古鳴洲被稱為秀傳大發明家，過去他從工作、生活須中研發「Dr. Ku折疊硬式護腰墊」和「蚊子殺手」都獲得金點設計獎。

秀傳體系副營運長陳進堂今天代表接受捐贈，他表示，古鳴洲在臨床照護病人之餘，又致力發明各項應用於生活的改良產品，包括開刀的器械、醫材和符合人體工學的用品等，這次的迷你酒精盒運用在生活中更為便利。

古鳴洲說，根據國外統計，一般人每天平均會觸摸臉部15次，包括揉眼睛、摳鼻子、撚鬍鬚等下意識動作，疫情期間，除了戴口罩，勤洗手也很重要，但不是到處都有水龍頭可以洗手，也導致疫情期間的乾洗手液賣到缺貨，但瓶瓶罐罐酒精不易攜帶，只能放在皮包、書包或背包裡面，拿進拿出可能增加接觸感染風險，簡便的隨身攜帶的酒精盒，可隨時、隨手即可獲得適量的酒精，讓病毒完全不會從口眼鼻進入身體。

隨心酒精盒的容量約8cc，可將酒精液噴灑進吸收酒精的海綿中，再裝載於扁圓形的容器，堅硬的外殼不怕擠壓造成滲漏，防漏矽膠出水孔也是專利設計，在指尖按壓下能流出適量的酒精，容易操作又不浪費，可消毒手指上百次、乾洗手20次，滿足民眾一日以上所需的酒精量。

拿到隨心酒精盒的護理總監張麗銀將酒精盒經掛在脖子上、別在識別證上，她說也可以掛在皮包、扣在書包、皮帶上，使用者想要就有，上班工作、出門旅遊攜帶都方便。

秀傳醫療體系副總裁古鳴洲近日研發出「隨心酒精盒」，攜帶方便，讓醫護人員走到哪用到哪。記者林敬家／攝影
秀傳醫療體系副總裁古鳴洲近日研發出「隨心酒精盒」，攜帶方便，讓醫護人員走到哪用到哪。記者林敬家／攝影
秀傳醫療體系副總裁古鳴洲（右）近日研發的「隨心酒精盒」，可掛在身上、識別證上，方便攜帶使用。記者林敬家／攝影
秀傳醫療體系副總裁古鳴洲（右）近日研發的「隨心酒精盒」，可掛在身上、識別證上，方便攜帶使用。記者林敬家／攝影

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