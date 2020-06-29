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更省電？他變頻冷氣吹2休1 網友搖頭：關在最節能的時候

聯合新聞網 / 綜合報導
想長時間吹冷氣又不想花太多電費，最好選擇變頻冷氣。 圖／Ingimage
想長時間吹冷氣又不想花太多電費，最好選擇變頻冷氣。 圖／Ingimage

弄錯冷氣的使用方式，可能導致關比開更花錢。連日高溫，許多人不開冷氣受不了，但又擔心電費高漲，有民眾因此每次開1、2小時就關，讓冷氣休1小時後再開，希望藉此達到省電效果，卻被眾多網友阻止：「這樣最耗電！」

一名家中裝大金變頻冷氣的網友在PTT發文，他表示最近熱到不開冷氣不行的地步，但又想省電費，於是他常常吹1、2個小時就關掉，1小時後再吹1、2小時。他好奇詢問，「這樣會比較省錢嗎？還是乾脆就開著不要關了比較省？」

其他網友看他這樣使用變頻冷氣，紛紛推文勸阻，「開開關關就失去變頻省電意義」、「你開24小時會比開開關關十次還省」、「它自己會決定要不要停，不然你幹嘛買變頻」、「冷氣最耗電就是在剛開的時候」、「最耗電就是降溫時，後面就很省，最省時關掉是…」、「開開關關很耗電而且電器容易壞，一直開才最省」、「很省啊，省了台電的錢」。

另有人提供正確的節電方法，「與其這樣不如調高1-2度搭配電扇降溫」、「如果是出門10分鐘也可以開著，開開關關最浪費電」、「4小時以內（開關）都浪費」。

根據台電官網的說明，相較於只能用開或關壓縮機來控制溫度的定頻冷氣，變頻可以控制壓縮機的運轉頻率，剛啟動時由於溫差大，會以較高功率運轉，來達到快速降溫的效果，等到室內降到設定的溫度，就會改為較低頻率運轉維持室溫，之所以能夠省電，靠的就是低頻運作及減少開關壓縮機的次數。

省電

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