快訊

頁岩油巨人倒下！美國開採前鋒「切薩皮克能源」正式破產

持續占據！民進黨油壓剪突破三入口 藍綠爆發全武行

行政院欲減農業用水 農委會要擴大灌區 陳保基批不實在

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農田水利會改制為公務機關，爭議反彈越演越烈，農委會前主委陳保基表示，對於農業用水行政院與農委會不同調，未來農業用水的使用調配會非常困難，農委會所說的擴大灌區說法並不實在，他認為，農田水利會法修法後，要增加農田灌區外的灌溉是不可能的事。

農委會農水處長謝勝信表示，水利會改制為公務機關後，原來的都有維持，就財產部分來說，依照各水利會成立作業基金，財產的收入還是用在原來的水利會，土地處分也不受國產法的限制，處理完的收入，也變成作業基金的收入，跟目前完全一樣，至於農民私人土地提供水利會灌溉使用的部分，原來供灌溉使用，還現在還是作灌溉使用，也還在服務農民，原本提供的精神沒有改變。

立院臨時會開議，處理水利會改制是臨時會要處理的爭議法案之一。愛鄉文教基金會及桃園農田水利會今天舉行水利會改制對農業衝擊及法治爭議座談會，陳保基事先錄影表達對水利會改制的不滿。

陳保基表示，農田水利法修法從兩年前開始修農田水利組織通則後，造成現在的狀況，農田水利是對台灣農業非常重要的工作，這改變會把台灣農業，也會打亂台灣農業用水，打亂不打緊，可能將來農業用水非常困難。

他說，農委會在這段時間所講的非常粗糙、非常不不實在。2017年11月，行政院提出水源永續計畫裡面講述未來農業用水要減少6%，要從126億噸，降到118億噸。行政院說農業用水要降格，但農委會卻說水利會改革後可以增加灌區，增加原本灌溉區以外的農地，「這樣水要從哪裡來？」這部分，在過去接觸農田水利工作的人來說，這樣的說法非常不老實，一方面行政院要降農業用水的比例，另一方面改變農田水利法後，就可以要增加灌區外的灌溉？他直言「這是不可能的事情」。

陳保基表示，農田水利會改制後就沒有會員了，沒有會員後，未來的公法人是否還存在，公法人在大法官的解釋內，是地方自治團體，很重要的處理農田水利灌溉組織，長久以來，從日據時代到現在，可以看到農田水利會都可以看到農田水利對農業發展的貢獻，農田水利法把所有的公法人變成沒有會員，變成所有的財產歸國有，「法律上其實沒有人這樣做」，國際上對於農田水利組織，都是法人、都是私人組織，不是公家組織。

他也向部分贊成的水利會長喊話，他說，6年前要選水利會長時，都說要保持農田水利發展要照顧農業用水全力，農田水利法修正後，就沒有農田水利會了，這改變後對農業影響甚鉅；原本二年前就要改選，而且大多數無法連任。執政黨用修法延長任期二年，已經不公不義，是自治史上最長的延任，有萬年國會的味道；對得起前選給您們的會員嗎？當這樣的會長是光彩的事。農田水利會不是不能改革或調整，但不是現在這種方式。

農田水利會 農委會 行政院

延伸閱讀

禁捕巨口鯊聲浪高 農委會定案機會大

農業旅遊250元抵用券 延至7月中上路

綠擬臨時會處理農田水利法 藍要求延後上路

反水利會改制 自救會求助藍喊釋憲

相關新聞

大氣不穩定！吳德榮：白天高溫防中暑 午後防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近大氣不穩定，午後容易有熱對流發展，民眾要留意午後可能出現的劇烈天氣。

知名寵物咖啡廳遭控「放狗咬浣熊」 負責人提告：動物備受呵護

台北市知名寵物咖啡廳「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」因店內有浣熊和狗狗受到不少民眾歡迎，不過近期有網友在臉書爆料，指出看到浣熊被店內人員用腳踢，並貼出湯姓負責人的對話截圖，指證他會拿網球拍毆打浣熊，另外有網友則PO出店家疑似放狗咬浣熊的影片，而該消息曝光後負責人則表示已報警處理，並強調他們的小動物都備受呵護。

端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因

國內疫情和緩，造成國旅大爆發，尤其端午四天連假期間，許多人衝往東部、離島旅遊，不過卻有網友抱怨，連假期間至澎湖旅遊，三天兩夜每人竟花費約1.5萬，讓他質疑「都比跟團出國玩貴」。其他網友則認為，連假期間費用本來就會比較高，若住宿的飯店較為高級，花費也會更多。

晚上用洗衣機較便宜？網傳「夏日電價分時段、價差達10倍」 台電曝真相

夏季用電量大增，電費是很多民眾關心的事，近來網路盛傳，夏季電價一天共分為3個時段、洗衣服應選在晚上，因電費會比其他時段便宜。

影／林佳龍、陳時中參訪福隆沙雕 揭口罩籲安心旅遊

隨著疫情趨緩，交通部與觀光局推出振興旅遊計畫，第二階段安心旅遊，在麗寶集團董事長吳寶田的帶領下，衛福部長陳時中、交通部長...

各國復工疫情升 公衛專家建議高風險場所定期篩檢

受新冠肺炎疫情影響，全球許多國家和城市封城、停工。但隨著疫情延燒大半年，許多城市也「凍未條」陸續復工，以拉抬疫情重創的經...

行政院欲減農業用水 農委會要擴大灌區 陳保基批不實在

農田水利會改制為公務機關，爭議反彈越演越烈，農委會前主委陳保基表示，對於農業用水行政院與農委會不同調，未來農業用水的使用...

報名要快！「桃捷一起去旅行」30日上午9點開搶

疫情趨緩，桃園捷運公司也看準時機推出「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，首波活動包括，志清湖踏青野餐和大古山農夫體驗，讓民眾花少錢、玩過癮，明天（30日）早上9點開放報名，要搶要快。

長榮申請每週2班飛帛琉 交通部近日內核定

帛琉新冠肺炎疫情風險低，又曾提出考慮與台灣成立安全旅行圈。長榮航空向民航局申請飛帛琉，每週2班，民航局完成初審後已報交通部，交通部今天表示，近日內就會核定。

影／蔡英文上任後工會不增反減 貨運工會勞動部前抗議

工會是保障勞工權益的重要組織，然而新工會成立前，往往會遇到資方動輒約談、調查勞工是否參加工會的雙重壓力。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今日上午至勞動部陳情，要求勞動部表態禁止雇主約談或調查員工是否加入工會，提出使雇主落實工會法第7條「勞工應加入工會」的作法，並表態禁止雇主不得發表對員工加入工會的不利言論。

30年前神預言2020東奧停辦？《阿基拉》的經典意義

經典電影重映成了台灣疫情緩和時代的文化風景，日本動漫經典大友克洋的《阿基拉》（Akira）數位修復版的上映，更帶著傳奇的色彩。1988年的作品當中，設定了2020年東京將舉行奧運會的故事，然而卻在147天前宣布中止，這與現實中因疫情而中止的東京奧運命運幾乎一致。

露營不用人擠人！重視獨處的美式荒野精神

不久之前，我將2020年度全國登山研討會的專文題目跟摘要交出去後，心裡稍稍鬆了一口氣，但總覺得還有許多空白有待填補，其中之一是：「荒野」是什麼？

熱門新聞

獨／台南大億麗緻酒店今晚熄燈 歌聲中灑淚告別

國五端午連假狂塞32小時嚇到用路人 收假日車流不見了

大貓熊圓圓生了！歷經5小時順利產幼仔 圓仔升格當姊姊

高速公路沒紅燈為何會塞車？ 一部影片解析背後原因

獨／陪伴天母人33年！「大爺西餐」7月17日熄燈

端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。