行政院欲減農業用水 農委會要擴大灌區 陳保基批不實在

農田水利會改制為公務機關，爭議反彈越演越烈，農委會前主委陳保基表示，對於農業用水行政院與農委會不同調，未來農業用水的使用調配會非常困難，農委會所說的擴大灌區說法並不實在，他認為，農田水利會法修法後，要增加農田灌區外的灌溉是不可能的事。

農委會農水處長謝勝信表示，水利會改制為公務機關後，原來的都有維持，就財產部分來說，依照各水利會成立作業基金，財產的收入還是用在原來的水利會，土地處分也不受國產法的限制，處理完的收入，也變成作業基金的收入，跟目前完全一樣，至於農民私人土地提供水利會灌溉使用的部分，原來供灌溉使用，還現在還是作灌溉使用，也還在服務農民，原本提供的精神沒有改變。

立院臨時會開議，處理水利會改制是臨時會要處理的爭議法案之一。愛鄉文教基金會及桃園農田水利會今天舉行水利會改制對農業衝擊及法治爭議座談會，陳保基事先錄影表達對水利會改制的不滿。

陳保基表示，農田水利法修法從兩年前開始修農田水利組織通則後，造成現在的狀況，農田水利是對台灣農業非常重要的工作，這改變會把台灣農業，也會打亂台灣農業用水，打亂不打緊，可能將來農業用水非常困難。

他說，農委會在這段時間所講的非常粗糙、非常不不實在。2017年11月，行政院提出水源永續計畫裡面講述未來農業用水要減少6%，要從126億噸，降到118億噸。行政院說農業用水要降格，但農委會卻說水利會改革後可以增加灌區，增加原本灌溉區以外的農地，「這樣水要從哪裡來？」這部分，在過去接觸農田水利工作的人來說，這樣的說法非常不老實，一方面行政院要降農業用水的比例，另一方面改變農田水利法後，就可以要增加灌區外的灌溉？他直言「這是不可能的事情」。

陳保基表示，農田水利會改制後就沒有會員了，沒有會員後，未來的公法人是否還存在，公法人在大法官的解釋內，是地方自治團體，很重要的處理農田水利灌溉組織，長久以來，從日據時代到現在，可以看到農田水利會都可以看到農田水利對農業發展的貢獻，農田水利法把所有的公法人變成沒有會員，變成所有的財產歸國有，「法律上其實沒有人這樣做」，國際上對於農田水利組織，都是法人、都是私人組織，不是公家組織。

他也向部分贊成的水利會長喊話，他說，6年前要選水利會長時，都說要保持農田水利發展要照顧農業用水全力，農田水利法修正後，就沒有農田水利會了，這改變後對農業影響甚鉅；原本二年前就要改選，而且大多數無法連任。執政黨用修法延長任期二年，已經不公不義，是自治史上最長的延任，有萬年國會的味道；對得起前選給您們的會員嗎？當這樣的會長是光彩的事。農田水利會不是不能改革或調整，但不是現在這種方式。