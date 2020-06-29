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各國復工疫情升 公衛專家建議高風險場所定期篩檢

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
陳秀熙建議，隨著各國開始復工應該建立職業風險防範指引。記者楊雅棠／攝影
陳秀熙建議，隨著各國開始復工應該建立職業風險防範指引。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情影響，全球許多國家和城市封城、停工。但隨著疫情延燒大半年，許多城市也「凍未條」陸續復工，以拉抬疫情重創的經濟。但台大公衛學院副院長表示，隨著各國復工也發現有些職業場所，如肉品工廠等，陸續發生小規模群聚感染。因此建議政府應建立職業風險防範指引，給予機構環境的防疫措施及個人防護；並針對高風險行業的員工，如食品加工廠、八大行業、航空業，進行定期篩檢。

台大公衛學院今上午舉行第21周抗新冠肺炎說明會，陳秀熙表示，目前美國、中南美洲、非洲和南亞的病例再生數（R0值）仍在高於1的紅色危險區域，歐盟則是整體R0值下降，往1以下的綠色區域移動。

但觀測全球新冠肺炎的R0值趨勢，雖從三月時的最高峰5.50一路下降，但近一周又從1.40飄升到1.46，顯示各國解封後又發生流行。

陳秀熙也提醒，雖然觀察到解封後又有發生流行的趨勢，但有些地方僅是發生小群聚，例如日、韓，或是國家內個區域的異質性很大，例如美國可能受到種族示威事件等影響，佛羅里達、喬治亞等州的R0值也都有些微上升。因此觀察流行趨勢必須每周更新、評估，並且必須細部觀察小群聚是否擴大其他社區。

另外，根據觀察也發現，各國的肉品加工廠也都發生局部的群聚感染。陳秀熙解釋，推測與食品工廠為密閉空間、溫度低且不容易維持社交距離有關。

陳秀熙建議，隨著各國開始復工，應該建立職業風險防範指引，依據職場接觸新冠肺炎風險訂出「低、中、高」的風險職業場所，並搭配個人的風險，例如是否為老年群或是患有慢性病等，給予衛教介入或是考慮停止工作的防疫措施。

而食品加工廠、八大行業、航空業等，難以維持社交距離或不斷進出高風險地區的行業，除了落實員工戴口罩等防護措施外，也應定期給予高風險篩檢。

新冠肺炎 社交距離 疫情

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