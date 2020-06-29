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知名寵物咖啡廳遭控「放狗咬浣熊」 負責人提告：動物備受呵護

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市知名寵物咖啡廳「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」被網友爆料虐待浣熊。圖擷自instagram
台北市知名寵物咖啡廳「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」被網友爆料虐待浣熊。圖擷自instagram

台北市知名寵物咖啡廳「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」因店內有浣熊和狗狗受到不少民眾歡迎，不過近期有網友在臉書爆料，指出看到浣熊被店內人員用腳踢，並貼出湯姓負責人的對話截圖，指證他會拿網球拍毆打浣熊，另外有網友則PO出店家疑似放狗咬浣熊的影片，而該消息曝光後負責人則表示已報警處理，並強調他們的小動物都備受呵護。

有網友在臉書發文爆料，指出「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」利用浣熊吸引客人，但她卻親眼目睹浣熊被綁在桌腳，被店內工作人員用腳踢，另外她也貼出該店湯姓負責人的對話截圖，只見湯姓負責人在對話中表示因為浣熊很兇，所以自已會拿網球拍打浣熊，甚至打到牠手部、眼球滲血。

對此，有其他網友也並貼出店家疑似放狗咬浣熊的影片，令人感到吃驚，許多網友紛紛留言指責，「光想像就覺得可怕，希望事情可以快點澄清知道真相」、「只能蒐證，為了不會再有傷害」、「如果爆料屬實，網球拍打到浣熊流血眼睛充血到底是打得多大力，好心疼那些動物」、「原本打算之後要去，都訂好位了，看到這篇後立刻取消」、「以前去過，我真的對不起那裡的浣熊」。

不過對於網友的爆料，該店負責人在接受「ETtoday新聞雲」訪問時表示目前已報警提告，湯姓負責人稱店內的動物備受呵護，現已提告妨礙名譽，會請涉案網友到警局說明，他也表示網友貼出的Line截圖為飼養浣熊群組的對話，並非網友指控的那樣。

咖啡廳 寵物

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