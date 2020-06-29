報名要快！「桃捷一起去旅行」30日上午9點開搶

疫情趨緩，桃園捷運公司也看準時機推出「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行活動，首波活動包括，志清湖踏青野餐和大古山農夫體驗，讓民眾花少錢、玩過癮，明天（30日）早上9點開放報名，要搶要快。

桃捷公司指出，7月8日、7月16日的「A10站大古山農夫體驗之旅」，民眾可以體驗大古山農村以水耕蔬菜、埤塘生態的農耕特色、享受農作DIY、貼近動物生態樂趣，每梯次40人。7月22日、7月23日的「A7站志清湖踏青野餐趣」，由專業解說員帶領參觀台塑企業文物館，了解台塑創辦人王永慶的創業奮鬥事蹟、企業發展歷程，還有體育大學專業健身指導員一同活動筋骨。

桃捷公司表示，每人只要花100元（志清湖踏青野餐趣）到300元（大古山農夫體驗之旅），就可以帶著全家人一起享受樂活踏青、體驗農家田園風光的機捷小旅行，行程超值有趣，參加小旅行的朋友們打卡分享，桃捷會再加贈一日票2張，讓民眾整趟旅程帶著滿滿收穫回家去。

為推廣桃園捷運沿線風景及美食，桃捷公司自去年底，陸續推出「A19站青塘園主題走讀活動」及「A8站桃園酒廠漫遊行程樂齡小旅行」，民眾報名踴躍，場場秒殺。為此，今年再推出「A10站山腳鹿場追鹿去」、「A13站機場觀景台看飛機」、「A17和A18站捷運高鐵軌道之旅」，歡迎民眾報名。