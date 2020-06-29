影/蔡英文上任後工會不增反減 貨運工會勞動部前抗議

工會是保障勞工權益的重要組織，然而新工會成立前，往往會遇到資方動輒約談、調查勞工是否參加工會的雙重壓力。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今日上午至勞動部陳情，要求勞動部表態禁止雇主約談或調查員工是否加入工會，提出使雇主落實工會法第7條「勞工應加入工會」的作法，並表態禁止雇主不得發表對員工加入工會的不利言論。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄表示，貨運倉儲產業中違反勞基法情況相當普遍，但工會數量極少，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會（以下簡稱本會）自2017年成立起，即致力協助爭取權益之從業人員籌組、加入工會，然而，新成立工會除了要面臨組織草創期會員、幹部缺乏之困難外，更要面對資方動輒約談、調查員工是否參與工會之雙重壓力。

他指出，曾有主管指示下屬在20多個員工LINE群組中通知，工會幹部拜訪站所，請不要任意發言或加入公會，還指示員工要「聽而不答」。還有公司主管電話逐一詢問員工是否加入工會，甚至要求工會成員退出。他認為，勞動不應該表態禁止雇主約談或調查員工是否加入工會，並禁止雇主和主管發表讓員工畏懼加入工會的言論。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事王浩則說，蔡英文總統競選的勞工政見包括「鼓勵組工會」。但蔡總統初上任的2016年第2季，企業工會數量還有917家，四年下來不增反減，一度跌破900家。儘管勞動部設不當勞動行為裁決機制、審查雇主違反工會法35條的情形，裁決會卻缺乏主動調查能力。他指出，如果勞動部沒有拿出更積極作為，將使更多勞工對籌組、加入工會卻步，明顯違反蔡總統相關勞工主張。

對此，勞動部表示，以往曾有個案雇主試圖以其優勢的管理權，阻止勞工籌組工會，而被勞動部不當勞動行為裁決委員會認定違法，並給予連續處罰。事業單位應尊重勞工團結權的行使，不得以任何管理上的理由介入個別勞工之選擇與自由意願，保持中立，一旦經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定有不當介入之違法行為，將會依法進行處罰15萬元。

勞動部表示，勞工籌組工會及加入工會當為重要的勞動權之一，工會法均有明文保障。勞工如欲籌組或加入工會，雇主應尊重其意願，任何不當干涉，禁止的管理行為(例如：隔離約談，不確定的報復或懲處等)造成勞工怯於行使法律所賦予的團結權，都可能涉及違反工會法中不當勞動行為的規定。