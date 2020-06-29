快訊

《阿基拉》經典意義：日漫分「大友克洋以前・以後」？

端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因

聯合新聞網 / 綜合報導
端午節連假澎湖各遊憩景點都是人潮。 中央社
端午節連假澎湖各遊憩景點都是人潮。 中央社

國內疫情和緩，造成國旅大爆發，尤其端午四天連假期間，許多人衝往東部、離島旅遊，不過卻有網友抱怨，連假期間至澎湖旅遊，三天兩夜每人竟花費約1.5萬，讓他質疑「都比跟團出國玩貴」。其他網友則認為，連假期間費用本來就會比較高，若住宿的飯店較為高級，花費也會更多。

有網友在PTT發文表示，據連假去澎湖玩的朋友轉述，兩人去玩三天兩夜，住宿費花了1.08萬元，換算下來等於每人每晚約2700元，每人再各自加上伙食費後，一人共花了1.5萬元，讓他直言「聽到這裡我真的嚇到了，1.5萬都可以跟團出國玩了，怎麼國內離島旅遊這麼貴啊？」

其他網友則表示，「不知道門路就活該當盤子敲啊」、「我聽到有6500的，本來還是5500」、「花火節到10月這段時間就是這樣啊」、「這算什麼？我聽過日本一晚要20000台幣的」、「住的飯店跟吃的拿出來評才合理吧」。

有網友表示，「住宿本來就貴的也有便宜也有啊」、「尤其現在一堆往離島旅行，飯店價格都漲了，機票費用也要算進去啊，光上個禮拜去台南高雄就花快一萬了」、「看你住什麼的啊，我下週六去住民宿才1900，扣掉補助才900元」。

今年的端午連假「報復性旅遊」發威，國旅各景點人山人海，有學者表示，旅行社先前打出澎湖三天二夜含機票、住宿的優惠價3299元，同樣的旅遊套餐在連假前夕已飆到9000元起跳價，相信這是市場供需結果，但感覺業者已經「餓太久」，先撈一波再說。

連假 澎湖 出國 端午節

延伸閱讀

旅行「自肅」時代：疫情趨緩後，全球化人流回得去嗎？

影／用抱抱說對不起！偷吃哥哥零食 黃金獵犬給個道歉擁抱

女子醉倒停車場 遭酒駕同事開車連續輾壓2次

為什麼清大、交大沒有醫學系？ 網指1關鍵原因：辦學目的不同

相關新聞

大氣不穩定！吳德榮：白天高溫防中暑 午後防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近大氣不穩定，午後容易有熱對流發展，民眾要留意午後可能出現的劇烈天氣。

端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因

國內疫情和緩，造成國旅大爆發，尤其端午四天連假期間，許多人衝往東部、離島旅遊，不過卻有網友抱怨，連假期間至澎湖旅遊，三天兩夜每人竟花費約1.5萬，讓他質疑「都比跟團出國玩貴」。其他網友則認為，連假期間費用本來就會比較高，若住宿的飯店較為高級，花費也會更多。

晚上用洗衣機較便宜？網傳「夏日電價分時段、價差達10倍」 台電曝真相

夏季用電量大增，電費是很多民眾關心的事，近來網路盛傳，夏季電價一天共分為3個時段、洗衣服應選在晚上，因電費會比其他時段便宜。

安心旅遊周三上路 南部再加碼

安心旅遊7月1日上路，中央補助國人住宿每人每房1千元，南部各縣市都提出加碼或優惠。嘉義市長黃敏惠昨宣布嘉義市加碼自由行旅...

一張圖看一周天氣！中南部防驟雨 各地有午後雷陣雨

中央氣象局今天在臉書預報未來一周天氣，水氣變多、中南部出現短暫驟雨，各地午後雷陣雨也會愈來愈明顯。但降雨時間不長，中南部...

長榮申請每週2班飛帛琉 交通部近日內核定

帛琉新冠肺炎疫情風險低，又曾提出考慮與台灣成立安全旅行圈。長榮航空向民航局申請飛帛琉，每週2班，民航局完成初審後已報交通部，交通部今天表示，近日內就會核定。

影/蔡英文上任後工會不增反減 貨運工會勞動部前抗議

工會是保障勞工權益的重要組織，然而新工會成立前，往往會遇到資方動輒約談、調查勞工是否參加工會的雙重壓力。台灣汽車貨運暨倉...

30年前神預言2020東奧停辦？《阿基拉》的經典意義

經典電影重映成了台灣疫情緩和時代的文化風景，日本動漫經典大友克洋的《阿基拉》（Akira）數位修復版的上映，更帶著傳奇的色彩。1988年的作品當中，設定了2020年東京將舉行奧運會的故事，然而卻在147天前宣布中止，這與現實中因疫情而中止的東京奧運命運幾乎一致。

露營不用人擠人！重視獨處的美式荒野精神

不久之前，我將2020年度全國登山研討會的專文題目跟摘要交出去後，心裡稍稍鬆了一口氣，但總覺得還有許多空白有待填補，其中之一是：「荒野」是什麼？

瑞典偵測到微量放射性物質 原能會：台灣環境輻射正常

6月27日國際原子能總署發布，聯合國全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）在瑞典設置的輻射監測站，偵測到Ru（釕）-103、Cs（銫）-134與Cs（銫）-137微量放射性物質。我國原能會表示，已立即加強監控全國58處即時環境輻射監測站數據變化，目前國內環境輻射監測值均為正常。

對流雲系旺盛 氣象局針對台南、高雄、屏東發布大雨特報

中央氣象局表示，今、明（29日、30日）兩天西南風影響，台灣中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為...

優人物／唐鳳 黑客精神 增幅萬物 召喚心中理想國

「我應該沒有遲到吧？」約好下午四點，唐鳳一分不差自書櫃旁的小木門走出，木門隱身在辦公室裡，就像通往斜角巷前的破釜酒吧入口...

熱門新聞

獨／台南大億麗緻酒店今晚熄燈 歌聲中灑淚告別

國五端午連假狂塞32小時嚇到用路人 收假日車流不見了

大貓熊圓圓生了！歷經5小時順利產幼仔 圓仔升格當姊姊

獨／陪伴天母人33年！「大爺西餐」7月17日熄燈

高速公路沒紅燈為何會塞車？ 一部影片解析背後原因

台北38度極端高溫！ 14縣市好熱亮燈號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。