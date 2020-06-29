端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因
國內疫情和緩，造成國旅大爆發，尤其端午四天連假期間，許多人衝往東部、離島旅遊，不過卻有網友抱怨，連假期間至澎湖旅遊，三天兩夜每人竟花費約1.5萬，讓他質疑「都比跟團出國玩貴」。其他網友則認為，連假期間費用本來就會比較高，若住宿的飯店較為高級，花費也會更多。
有網友在PTT發文表示，據連假去澎湖玩的朋友轉述，兩人去玩三天兩夜，住宿費花了1.08萬元，換算下來等於每人每晚約2700元，每人再各自加上伙食費後，一人共花了1.5萬元，讓他直言「聽到這裡我真的嚇到了，1.5萬都可以跟團出國玩了，怎麼國內離島旅遊這麼貴啊？」
其他網友則表示，「不知道門路就活該當盤子敲啊」、「我聽到有6500的，本來還是5500」、「花火節到10月這段時間就是這樣啊」、「這算什麼？我聽過日本一晚要20000台幣的」、「住的飯店跟吃的拿出來評才合理吧」。
有網友表示，「住宿本來就貴的也有便宜也有啊」、「尤其現在一堆往離島旅行，飯店價格都漲了，機票費用也要算進去啊，光上個禮拜去台南高雄就花快一萬了」、「看你住什麼的啊，我下週六去住民宿才1900，扣掉補助才900元」。
今年的端午連假「報復性旅遊」發威，國旅各景點人山人海，有學者表示，旅行社先前打出澎湖三天二夜含機票、住宿的優惠價3299元，同樣的旅遊套餐在連假前夕已飆到9000元起跳價，相信這是市場供需結果，但感覺業者已經「餓太久」，先撈一波再說。
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