聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞典偵測到微量放射性物質 原能會：台灣環境輻射正常
6月27日國際原子能總署發布，聯合國全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）在瑞典設置的輻射監測站，偵測到Ru（釕）-103、Cs（銫）-134與Cs（銫）-137微量放射性物質。我國原能會表示，已立即加強監控全國58處即時環境輻射監測站數據變化，目前國內環境輻射監測值均為正常。
CTBTO執行秘書Lassina Zerbo表示，這三種放射性物質主要來自核分裂產物，瑞典偵測到的輻射量略高於背景輻射範圍，但對人體不會有健康上的危害。原子能總署已依作業程序進行調查，請CTBTO組織內國家，提供是否在國內已偵測這些放射性物質，以及是否有於大氣排放放射物物質的相關活動。
原能會的核安監管中心及輻射偵測中心，偵測我國58處即時環境輻射監測站數據變化，目前監測值均為正常。原能會表示，將密切注意國際間監測結果與相關回應說明，並蒐集資訊蒐集及發布，讓民眾掌握相關最新訊息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言