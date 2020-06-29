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瑞典偵測到微量放射性物質 原能會：台灣環境輻射正常

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

6月27日國際原子能總署發布，聯合國全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）在瑞典設置的輻射監測站，偵測到Ru（釕）-103、Cs（銫）-134與Cs（銫）-137微量放射性物質。我國原能會表示，已立即加強監控全國58處即時環境輻射監測站數據變化，目前國內環境輻射監測值均為正常。

CTBTO執行秘書Lassina Zerbo表示，這三種放射性物質主要來自核分裂產物，瑞典偵測到的輻射量略高於背景輻射範圍，但對人體不會有健康上的危害。原子能總署已依作業程序進行調查，請CTBTO組織內國家，提供是否在國內已偵測這些放射性物質，以及是否有於大氣排放放射物物質的相關活動。

原能會的核安監管中心及輻射偵測中心，偵測我國58處即時環境輻射監測站數據變化，目前監測值均為正常。原能會表示，將密切注意國際間監測結果與相關回應說明，並蒐集資訊蒐集及發布，讓民眾掌握相關最新訊息。

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