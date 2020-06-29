快訊

大氣不穩定！吳德榮：白天高溫36度防中暑 午後防劇烈天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大氣不穩定！吳德榮：白天高溫防中暑 午後防劇烈天氣

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天晨4：30紅外線雲圖顯示，台灣中南部沿海有對流雲系，其他地區上空則為稀疏卷雲(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，中南部沿海有降水回波移入(中圖)；4：30日累積雨量圖顯示，中南部已有降雨(右圖)。圖／「三立準氣象．老大洩天機」專欄提供
今天晨4：30紅外線雲圖顯示，台灣中南部沿海有對流雲系，其他地區上空則為稀疏卷雲(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，中南部沿海有降水回波移入(中圖)；4：30日累積雨量圖顯示，中南部已有降雨(右圖)。圖／「三立準氣象．老大洩天機」專欄提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近大氣不穩定，午後容易有熱對流發展，民眾要留意午後可能出現的劇烈天氣。

吳德榮表示，昨(28)日最高溫：高雄(月眉)38.2度、台北38.0度，白天酷熱；午後對流旺盛，有局部大雷雨，及局部性大雨、豪雨。今(29日)晨4時30分紅外線雲圖顯示，台灣中南部沿海有對流雲系，其他地區上空則為稀疏卷雲；中南部沿海有降水回波移入已有降雨；截至今天清晨5時，各地平地最低溫大約在22至24度。

吳德榮說，最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下週(5日)台灣附近的大氣，中層有「太平洋高壓」的沉降增溫，低層則為偏南及西南風帶來的暖空氣，氣溫偏高、白天炎熱。「太平洋高壓」邊緣的沉降氣流，並無法抑制低層的暖濕空氣，被太陽加熱、產生的不穩定度釋放，午後易有「強對流」發展。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，今、明(29、30日)兩天低層水氣漸增，清晨上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部陣雨或雷雨；午後對流旺盛，大部分在山區、擴及部分平地，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及氣象局的特報。

今、明兩天各地區最高溫大約都在36度左右，地理環境較特殊的(盆地、縱谷)，偶爾有出現37度甚至接近38度的機率，要注意防曬、防中暑。今天各地區氣溫：北部25至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至37度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週三至週五(1至3日)天氣型態類似，但低層水氣多，大氣很不穩定；清晨上午中南部的降雨將更明顯，午後對流的強度將更強，需特別注意！因雲層增多，高溫略下降，但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱。週六、週日(4、5日)低層水氣減少，清晨上午迎風面仍有局部少量降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮 高溫

延伸閱讀

未來一周高溫炎熱 吳德榮：留意午後強對流

午後強對流 吳德榮：各地恐有較大雨勢

端午連假天氣看這！ 吳德榮：降雨機率提高

快融化了！吳德榮：持續高溫炎熱 高溫37度嚴防中暑

相關新聞

安心旅遊周三上路 南部再加碼

安心旅遊7月1日上路，中央補助國人住宿每人每房1千元，南部各縣市都提出加碼或優惠。嘉義市長黃敏惠昨宣布嘉義市加碼自由行旅...

一張圖看一周天氣！中南部防驟雨 各地有午後雷陣雨

中央氣象局今天在臉書預報未來一周天氣，水氣變多、中南部出現短暫驟雨，各地午後雷陣雨也會愈來愈明顯。但降雨時間不長，中南部...

對流雲系旺盛 氣象局針對台南、高雄、屏東發布大雨特報

中央氣象局表示，今、明（29日、30日）兩天西南風影響，台灣中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為...

大氣不穩定！吳德榮：白天高溫防中暑 午後防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近大氣不穩定，午後容易有熱對流發展，民...

優人物／唐鳳 黑客精神 增幅萬物 召喚心中理想國

「我應該沒有遲到吧？」約好下午四點，唐鳳一分不差自書櫃旁的小木門走出，木門隱身在辦公室裡，就像通往斜角巷前的破釜酒吧入口...

大龍峒保安宮保生醫奉獎 頒給呂鴻基、呂若瑟

台北大龍峒保安宮昨舉行第三屆「保生醫療奉獻獎」頒獎，擁有「台灣兒童心臟學之父」之稱的台大醫學院名譽教授呂鴻基，以及來台醫...

留住青春 戒掉10個早老習慣

西元前四世紀的寓言故事中，亞歷山大大帝曾發現一條有療癒功能的天堂河（river of paradise）；中世紀神話故事...

免疫力低下 要防「李斯特菌」入口

李斯特菌症（listeriosis），是偶爾會出現的但民眾較少聽過的疾病，李斯特菌是一種兼性厭氧、能動的、β-溶血性、短...

我的防蚊妙招／我家的防蚊聲光派對

蚊子很難叮得到我，能成功吸到我的血的蚊子，牠一定是天賦異稟。也許天生體質觸覺敏感，蚊子只要一靠近我，我馬上有感，在蚊子的...

健康名人堂／祕方關起門，專利集眾力

聽到祖傳祕方，很多人第一個印象就是有「神奇功效」才會代代相傳至今。這雖然不是華人持有，但是國人相信秘方的歷史之久，信念之...

扶輪社贊助 嘉市C肝篩檢再增3千名

嘉義市為C型肝炎重災區，市府推動30歲以上民眾整合篩檢多年，至今尚有9萬多名市民沒做過篩檢，國際扶輪社南港社今年2月捐贈...

洗腎廔管阻塞偵測、外籍看護線上學校 公衛跨界創意多

慢性腎臟病連年蟬聯健保支出的十大疾病第一位，而且透析治療人口持續增加，雖然最好治療方式為腎臟移植，但器官可遇不可求，透析...

熱門新聞

獨／台南大億麗緻酒店今晚熄燈 歌聲中灑淚告別

國五端午連假狂塞32小時嚇到用路人 收假日車流不見了

大貓熊圓圓生了！歷經5小時順利產幼仔 圓仔升格當姊姊

懶人包／安心旅遊7月1日登場 使用QA全在這一次解惑

獨／陪伴天母人33年！「大爺西餐」7月17日熄燈

台北38度極端高溫！ 14縣市好熱亮燈號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。