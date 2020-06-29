大氣不穩定！吳德榮：白天高溫防中暑 午後防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近大氣不穩定，午後容易有熱對流發展，民眾要留意午後可能出現的劇烈天氣。

吳德榮表示，昨(28)日最高溫：高雄(月眉)38.2度、台北38.0度，白天酷熱；午後對流旺盛，有局部大雷雨，及局部性大雨、豪雨。今(29日)晨4時30分紅外線雲圖顯示，台灣中南部沿海有對流雲系，其他地區上空則為稀疏卷雲；中南部沿海有降水回波移入已有降雨；截至今天清晨5時，各地平地最低溫大約在22至24度。

吳德榮說，最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下週(5日)台灣附近的大氣，中層有「太平洋高壓」的沉降增溫，低層則為偏南及西南風帶來的暖空氣，氣溫偏高、白天炎熱。「太平洋高壓」邊緣的沉降氣流，並無法抑制低層的暖濕空氣，被太陽加熱、產生的不穩定度釋放，午後易有「強對流」發展。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，今、明(29、30日)兩天低層水氣漸增，清晨上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部陣雨或雷雨；午後對流旺盛，大部分在山區、擴及部分平地，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及氣象局的特報。

今、明兩天各地區最高溫大約都在36度左右，地理環境較特殊的(盆地、縱谷)，偶爾有出現37度甚至接近38度的機率，要注意防曬、防中暑。今天各地區氣溫：北部25至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至37度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週三至週五(1至3日)天氣型態類似，但低層水氣多，大氣很不穩定；清晨上午中南部的降雨將更明顯，午後對流的強度將更強，需特別注意！因雲層增多，高溫略下降，但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱。週六、週日(4、5日)低層水氣減少，清晨上午迎風面仍有局部少量降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。