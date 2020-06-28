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洗腎廔管阻塞偵測、外籍看護線上學校 公衛跨界創意多

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院北護分院腎造科主治醫師陳世宜（右）與衛生福利部醫事司科長李中月（中）、佳斯昂有限公司吳東夏（左）聯手發想出「腎友動靜脈廔管智慧監測貼片」。記者邱宜君／攝影
台大醫院北護分院腎造科主治醫師陳世宜（右）與衛生福利部醫事司科長李中月（中）、佳斯昂有限公司吳東夏（左）聯手發想出「腎友動靜脈廔管智慧監測貼片」。記者邱宜君／攝影

慢性腎臟病連年蟬聯健保支出的十大疾病第一位，而且透析治療人口持續增加，雖然最好治療方式為腎臟移植，但器官可遇不可求，透析仍是患者必須接受的治療方法，其中九成選擇血液透析，2019年血液透析人數高達8萬4千多人。但這八萬多人，每個月都有大約一成會發生廔管阻塞的問題，若未能即時處理，恐會有生命危險。

為了及早偵測廔管阻塞的問題，台大醫院北護分院腎造科主治醫師陳世宜與衛生福利部醫事司科長李中月、佳斯昂有限公司吳東夏，三人聯手發想出「腎友動靜脈廔管智慧監測貼片」，未來若能商品化，將是減少洗腎併發症、減少健保支出的一大利器。

陳世宜表示，血液透析的病人需要在手臂上做「動靜脈廔管」以利血流通過，但在透析中心，每個月都會發現有5%到18%的腎友發生廔管阻塞的併發症，當場就無法洗腎，需要先請心血管外科醫師用氣球擴張術或取栓切除術，將廔管修復暢通，才能繼續洗腎。

陳世宜表示，阻塞而尚未修復期間，病友可能會有兩、三天無法洗腎，導致毒素累積、電解質失衡。如果不能兩天內暢通廔管，會越來越容易阻塞，最終可能導致廔管不能使用，如果沒有辦法以其他透析方式接續，會有生命的危險。

為了及早偵測廔管阻塞的問題，陳世宜與李中月、吳東夏，三人想到，現在已有偵測環境中震動的貼片，還能將偵測到的訊號連結到資訊平台。如果利用這個工具，能偵測到血管因阻塞而產生的振動，並根據大數據去推估阻塞的情況，傳送到病人和醫師的手機提出示警，就能夠及早處理、預防洗腎受阻的危險、減少下次阻塞的機會。這樣的創意發想，獲得第五屆「台灣大學公共衛生學院大健康創業創意競賽」的金獎。

另外，以「移動學校」獲得銅獎的台大公衛學院健康政策與管理研究所學生邱珮歆、台大群體健康與永續環境創之創新暨政策研究中心研究助理陳采均，則是為了家庭外籍看護，設計出一套支持資源平台。邱珮歆表示，針對溝通、家務、照護這三大需求面向，以母語提供教學影片，也寄送母語的實體教材，來幫助外籍看護工作更順利，在台灣生活的各面向的生活情境也能溝通無礙。陳采均說，未來實體化之後，希望能夠獲得勞動單位及仲介的協助推廣，吸引雇主來購買這套服務。

創辦這場競賽的台灣大學健康政策與管理研究所教授張睿詒表示，健康照護產業和資通訊業是台灣最強的兩大產業，為了鼓勵年輕人發揮創意精神創業，五年前開辦了這項競賽，鼓勵學生跨界合作，發想各種健康產業問題的解決方案。五年來見證不少學生將參賽構想實踐，甚至成功創業的例子，也看到學生彼此之間更多元跨界、踴躍激發創意的生命力。今年初賽就有計157位同學參加，與會人數比去年62人爆增了153%，規模之大為歷年未見。

洗腎 外籍看護

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