120米「無敵山景吊橋」！花蓮「瓦拉米步道」超好拍

風光明媚的東台灣，已成為此波疫情國旅潮下的熱門旅遊地。其中坡度平緩好走、交通相對便利的「瓦拉米步道」前段，能讓初級玩家輕鬆體驗戶外健行的樂趣。尤其剛興建完成的「山風一號橋」，離地約30層樓高，可以欣賞綿延不絕的翠綠環山，也成為新興的網美打卡點。

「瓦拉米步道」距離花蓮玉里約15分鐘車程，過去是日據時代八通關越嶺道東段的一部分。整條步道自山風步道口至瓦拉米山屋，全長達13.6公里。其中前段1.7公里、中段2.8公里，至於需要申請入山入園許可才能入內的後段，則為9.1公里。也因瓦拉米步道所穿越的森林，正是台灣黑熊的出沒地，因此沿途處處可見到黑熊造型的指示牌與相關警告標語，而紀錄片「黑熊來了」即是於此拍攝取材，大大增添步道的知名度。

自山風步道口到山風二號橋的步道前段，路勢起伏和緩，多有天然林蔭，儘管多是碎石子路，但對一般民眾而言仍算親切好走。在清新的空氣、綠意之間朝著目標邁進，沿途還可遇見許多登山同好擦肩而過，彼此來上一句「您好！」的親切問候，也增添了山林間的人情味。

前段景點中，最受歡迎的當屬「山風一號橋」。此座吊橋甫於近年重新改建完成，長度約120公尺，離地近30層樓高。橋身橫跨宛若鑿子鑿出的溪谷，步行在上，可以看見綿延山巒在眼前豪放展開；遠方的山風瀑布，以銀帶之姿為山谷添加細膩的柔美。也因視野遼闊、景色優美，因此吊橋開放以後，已經吸引不少網美前來拍攝美照，而在吊橋後側的景觀平台，依著山壁懸空搭建，同樣也是高人氣的取景地。

至於作為瓦拉米步道前段、中段分界點的山風二號橋，不論規模、高度、長度，比起一號橋都小巧不少，但是僅挨著瀑布的特點，也增添健行時的涼意與舒適；已被苔蘚包圍的橋柱，更是帶來「山中無曆日」的隱世歲月感。若是腳力較佳的民眾，還可在回程時多踏幾階樓梯，繞去山風瀑布下方看看。聽著轟隆水聲，冷卻一下炙熱的夏季時光。