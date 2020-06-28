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一張圖看一周天氣！中南部防驟雨 各地有午後雷陣雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
未來一周天氣。圖／取自中央氣象局臉書粉絲團「報天氣」
未來一周天氣。圖／取自中央氣象局臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局今天在臉書預報未來一周天氣，水氣變多、中南部出現短暫驟雨，各地午後雷陣雨也會愈來愈明顯。但降雨時間不長，中南部雨勢斷斷續續，其他地區則以中午過後到入夜前為主。

氣象局提醒，未來不會整日下雨，沒下雨的時候還是高溫悶熱的天氣，仍然要注意防曬並多補充水分，外出活動的話建議準備輕便雨具，既可防曬又可擋雨，若有安排山區溪邊活動更要注意，要慎防午後雷雨帶來的雷擊及溪水暴漲。

氣象局表示，周一至周二各地高溫炎熱，受西南風影響，中南部偶有短暫雨，午後各地有短暫雷陣雨。

周三至周四期間，水氣增加，中南部有短暫陣雨或雷雨，午後各地易有雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

周五至周日，水氣將會稍微減少，上午為多雲到晴天氣，但午後仍易有短暫雷陣雨，中南部清晨擇偶有零星短暫雨。

氣象局 防曬

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