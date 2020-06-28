解決不了頭痛失眠的根本原因 家暴受害人就醫費用暴增

親密關係暴力危害被害者身心健康，也衍生出特殊的醫療負擔。研究證實，台灣親密關係暴力被害人門急診及住院比例皆顯著較高，且以精神疾患為共通主因，平均每人每年醫療費用是對照組的2.4倍。專家指出，醫療體系大多不敢觸碰暴力議題，只處理症狀，易淪為無效醫療。呼籲相關單位要更多支持醫療體系主動關懷被害人，並與民間社福團體合作成立互助團體。

台大社工系教授劉淑瓊表示，這份研究串聯1萬4531位20到64歲被害人家暴通報檔和健保資料，是台灣首篇分析親密關係被害人醫療費用的研究。研究顯示，每個被害人一年內平均住院2次、門診22.42次、急診3次以上比率高達四分之一，就醫頻率顯著高於對照組，主診斷為精神疾患的比例也顯著高於對照組。平均每位被害人一年就醫費用為為5萬6202元，為對照組2萬3117元的2.4倍。

劉淑瓊表示，由於國內目前沒有上述年齡層親密關係發生率的統計資料，無法精確推算出親密暴力醫療費用總支出。基於親密暴力「自癒自療」的特性，就醫人數應低於實際受暴人數，所衍生的醫療需求和費用支出可能非常可觀。

20年來訪談過無數家暴受害人的劉淑瓊說，醫師看到睡不好、心情不好、想自殺，通常就是開藥，下次回診只問藥吃的怎麼樣，如果沒用就換藥或調藥。因為不觸碰家暴這個根本原因，所以開再多藥，其實也是無效醫療。

劉淑瓊觀察，很多第一線醫護都有辨識家暴的敏感度，看到病人神情低落掉眼淚、婆婆或先生陪就醫但互動很怪、病人講的原因和傷勢兜不起來，都會有所聯想。但醫護常不想多管閒事，因為工作太忙，不容再耽誤時間。就算受害人主動說，醫護人員除了通報和驗傷，也不知道該怎麼辦，還會擔心萬一太積極協助，會不會被加害人遷怒，所以最簡單的辦法就是治療症狀，不要問。

「醫療機構責任不止驗傷和通報，還包括正確診斷和適切治療，」劉淑瓊說，技巧性地問有無受暴，有一定的口氣、情境、標準問句，適當詢問下被害人會願意揭露。唯有辨識出受害人，才能照會適當的醫療介入和社會支持資源。

曾任高雄市衛生局局長、台南市社會局局長的高雄醫學大學附設醫院家醫科主治醫黃志中表示，親密關係暴力以慢性、長期重複發生的婚暴為最大宗，影響層面擴及心理和精神。在身體症狀表現多元，包括頭痛、胸悶、頭暈、胃腸不適、心悸、肌肉痠痛、失眠等；精神創傷更難察覺，有時是情緒起伏、言語不確定或破碎、態度沒有自信，這些都是警訊。

黃志中曾經和婦女團體合作，成立開放式的支持團體，透過社工帶領，讓受暴婦女自然結交朋友，透過好的人際經驗修復身心傷害，共同面對艱難處遇。他建議各科醫護人員除了積極參與相關講習，也要多認識一些民間團體，將身心病症、婚暴的資源連結，視為全人醫療的一部分，就不會害怕對受害人伸出援手。