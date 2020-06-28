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盛夏大吃竹筍解熱氣 新北一日遊採筍、觀光全滿足

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北7月1日將推出「來去新北找好筍」及「田間廚房-新北採筍一日遊」活動。圖／新北市農業局提供
新北7月1日將推出「來去新北找好筍」及「田間廚房-新北採筍一日遊」活動。圖／新北市農業局提供

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，再加上暑假的來臨，被悶壞的民眾開始在全台各地景點進行報復性旅遊，夏天除了玩水也是吃筍子的季節，新北市府7月1日將推出「來去新北找好筍」及「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，讓民眾吃得放心、玩得開心。

新北市農業局長李玟指出，新北綠竹筍種植面積約2328公頃、產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，是新北重要綠金產業。

不使用農業、化肥種植管力，農業局及農會也會輔導筍農取得產銷履歷，甚至有機驗證，其綠竹筍品質受到各界肯定。

為推廣新北綠金產業綠竹筍，新北市農業局與各產區商圈的29家餐廳業者合作舉辦「來去新北找好筍」活動，推出買千送買綠竹筍消費券。

另外，市府也與各區農會推出親子共遊的「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶領民眾深入產區體驗採筍的樂趣、田間烹煮料理及暢遊周邊不同景點。

其景點包含八里十三行博物館、深坑老街、石碇烏塗溪步道、五股觀音山林梢步道、平溪森林小學放天燈、鶯歌陶瓷藝術館DIY彩繪等，遊程共有八里、深坑、石碇、五股、平溪、鶯歌等6條路線共8個梯次，除了鶯歌線報名人數上限為20人外，其餘皆為40人。

農業局表示，活動期間為7月1日至7月31日，8個梯次遊程將在6月30日中午12點開賣，民眾可線上報名，或電洽（02）23112958、0912837650林小姐詢問。

「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶領民眾深入產區體驗採筍樂趣及田間烹煮料理。圖／新北市農業局提供
「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶領民眾深入產區體驗採筍樂趣及田間烹煮料理。圖／新北市農業局提供
「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶領民眾深入產區體驗採筍樂趣及田間烹煮料理。圖／新北市農業局提供
「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶領民眾深入產區體驗採筍樂趣及田間烹煮料理。圖／新北市農業局提供
「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶領民眾深入產區體驗採筍樂趣及田間烹煮料理。圖／新北市農業局提供
「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶領民眾深入產區體驗採筍樂趣及田間烹煮料理。圖／新北市農業局提供

平溪 深坑

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