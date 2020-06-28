要收假了好煩啊！ 醫：整理行李、運動助收心

疫情解禁迎來端午四天連假，甚至有些民眾請三休九，玩好玩滿！但過完連續幾天的閒散時光，如何重回工作和日常作息？振興醫院身心科主治醫師袁瑋建議，回到家可透過整理行李，順便整理心情，且上班日可早些起床做些運動，幫助收心。

袁瑋指出，雖然端午連假不像年節這麼長，出現焦慮、緊張等「收假症候群」的情況較少，但連續放假，還是有可能因為熬夜玩得太過癮、連夜開車，造成作息不正常，致使重新回到工作崗位，心情低落和滿滿的不適感。這時便可藉由整理行李和簡單的運動，來慢慢排解收假不適的情緒。

許多人會想著「玩到最後一刻」、「玩得過癮」，甚至有些人會一回到家就忙著上傳照片到臉書、IG打卡。但袁瑋建議，可以預留一些時間回到好好整理行李以及房間，藉由收拾的過程，也順便整理心情；至於照片可以留待上班後再慢慢上傳，一方面不讓自己一回到家心情還繼續耽溺於假期中，一方面也可在上班有壓力時，藉由整理照片調節心情。

另外，收假前一晚，也可簡單的散步、游泳，或是「腹式呼吸」，讓身體肌肉放鬆，舒緩不適感，而且這些緩和的運動，可以幫助睡眠，調整因為假期而亂掉的作息。袁瑋提醒，切記不要透過酒精助眠，反而導致淺眠，睡得更不安穩。

然而有些人因為假期作息大亂，連假結束隔天醒來仍覺得睡不飽，選擇賴床到最後一刻才出門。袁瑋也建議，盡量強迫自己早一點醒來，簡單做15分鐘的伸展操，或是跳繩，都可以促進腦部血液循環、刺激腦內啡分泌，且第一天工作不要排太滿，並適時午休20分鐘，才不會一整天都處在昏沈的狀況。

但袁瑋也說，有些人連假過後上班「厭世感」特別重，則要注意可能不僅僅是所謂的「收假症候群」，而是長久累積對工作的不滿和對未來的質疑。因此若是幾次連續假期都出現收假時焦慮、情緒低潮，首先必須釐清核心問題，並尋求專業協助，適時紓解壓力。