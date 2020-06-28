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中華郵政領回首批三倍券 備戰櫃台銷售演練

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
振興三倍券7月15日上路有商家偌大招牌寫著「持振興券3000抵6000」，推出折扣。本報資料照片
振興三倍券7月15日上路有商家偌大招牌寫著「持振興券3000抵6000」，推出折扣。本報資料照片

振興三倍券7月15日上路，可在全台郵局購買，或到四大超商領取。中華郵政近日已領回首批三倍券，為求銷售流程順暢，交通部表示，將舉辦櫃檯銷售演練，時間預計是7月8日以後，但具體日期仍不確定。

中華郵政先前預估，約有600萬人會透過全台1299處郵局購買三倍券。針對首批領回多少三倍券，交通部沒有說明，僅表示要看經濟部發放多少份。

交通部表示，領取、運送三倍券有一定時間表，這幾天就會開始載運。三倍券從中央印製廠領回後，會先送到分裝所，再派郵車送到中華郵政19個責任中心，以及四大超商的統倉。

為避免三倍券發放不順，交通部長林佳龍日前要求，中華郵政應在七月中旬前舉辦實地發放演練，針對網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等多種情境，模擬因應方案。

交通部表示，規畫7月8日以後實地演練，具體時間尚待確定。中華郵政則表示，不便針對三倍券回應問題，一切交由交通部說明。

中華郵政 超商 郵局

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