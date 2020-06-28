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炎夏食慾不振暑氣難消 中醫推薦這些食材開胃又消暑

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
夏季想消暑，芒果、荔枝等水果，攝取必須格外節制，因為如果吃太多，身體反而會更燥熱。本報資料照片
夏季想消暑，芒果、荔枝等水果，攝取必須格外節制，因為如果吃太多，身體反而會更燥熱。本報資料照片

近來陽光熾熱，氣溫居高不下，很多人因此食慾不振，喝只喝得下冰涼飲料，吃只吃得下酸辣重口味的餐點。陳潮宗中醫診所院長陳潮宗表示，夏天消暑有其必要，人體自然想要尋求散熱、提振食慾的飲食，不過要注意的是，太過依賴刺激性飲食來消暑，容易引起腸胃不適，注意環境溫度調控，選擇消暑且不會太刺激身體的食材，不用吃到很冰，也能消暑。

陳潮宗表示，夏天有潮濕和暑熱，身體累積了濕氣，增加了脾胃的負擔，導致食慾不振、消化不良、身體疲倦的感覺。這時候，刺激食慾是一個能幫助自己比較舒服的方法，比如吃一點帶有辣味或酸味的食物，像是泡菜，有助於增加唾液分泌、刺激食慾，就會比較吃得下飯。至於吃冰或喝冰飲，因為有助於快速散熱，也會令人感覺通體舒暢。

陳潮宗說，想要消暑很正常，但冰冷和重口味的飲食，對身體也是一種刺激，必須控制適量，才不會引起反效果。像是冰品、沙拉、冰涼水果吃多了，容易傷害脾胃、引起胃部血管收縮，影響消化功能，也有可能反而食慾更不振。重口味飲食過油或太辛辣、酸嗆，不容易消化，也會加重胃的負擔。

陳潮宗表示，不論如何消暑，其實目的都一樣，就是身體想要一個適合怡人的溫度，建議從環境溫控開始， 如果能維持在24度左右的溫度，就會比較舒服，食慾會趨於正常，就不那麼渴望吃冰和重口味。食材方面可選擇綠豆、愛玉、白木耳製成的甜品，不用到很冰，涼著吃就很消暑。夏天很受歡迎的芒果、荔枝等水果，攝取必須格外節制，因為如果吃太多，身體反而會更燥熱，甚至會引起流鼻血、嘴破、便秘等問題。

冰品

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