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日籍女學生新冠陽性事件 醫師認為對台有三大重要意義

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
日籍女學生自台返日被測得新冠肺炎陽性，到底從何傳染目前仍無法確定，醫師認為此事件蘊含3大意義。圖／本報資料照片
日籍女學生自台返日被測得新冠肺炎陽性，到底從何傳染目前仍無法確定，醫師認為此事件蘊含3大意義。圖／本報資料照片

日籍女學生自台返日被測得新冠肺炎陽性，到底從何傳染目前仍無法確定，台南市立安南醫院副院長許秉毅表示，此事件蘊含3大意義，包括將加深其他國家認為台灣篩檢量不足的印象，對台灣未來解封開放不是好事，但此時仍不建議採大規模的普篩，不過針對定點持續進行小規模的抗體監測絕對是有必要的。

許秉毅表示，3大意義包括：

一、加重其他國家認為台灣篩檢量不足的印象： 目前台灣僅針對具症狀的感染者及與確診案例有密切接觸者和入境者做新冠病毒的篩檢，但近來發表的醫學研究發現 : 有相當比率 （文獻報告從5%至50%不等）之新冠病毒感染是無症狀的 （由一篇來自北京急救醫學中心的報告顯示：有5% 的新冠病毒感染者是沒有症狀的；一篇來自冰島的報告顯示：有50% 的新冠病毒社區感染者沒有症狀），因此國內的現行作法較難偵測到這些「無症狀之新冠病毒感染者」。所以當有來自台灣的「無症狀之新冠病毒感染者」在他國被偵測到「新冠病毒」時，其他國家會更加認為新冠病毒未在台灣本土消失，只是台灣篩檢量不足，未發現這些無症狀的感染者而已。

二、民眾仍須注意「保持良好的社交距離」及「適時配戴口罩」：雖然此次「女學生返日確診」的事件有可能是「偽陽性的烏龍事件」或「飛機上感染」，但不排除在台灣發生了「無症狀感染」，這意味著新冠病毒可能在台灣已「流感化」，潛伏在台灣的某些社區之內，默默地作無症狀的傳播。因為無症狀的感染者仍具有傳染性；一篇來自山東大學的報告顯示，有一位至武漢旅遊返回北京的新冠病毒受感染者，雖然從頭到尾未有任何症狀，卻把身上新冠病毒病毒傳染給4位家人。因此民眾目前仍須注意「保持良好的社交距離」及「適時配戴口罩」，以阻斷新冠病毒的傳播。

三、今年冬天新冠病毒極可能「捲土重來」：新冠病毒可能像流感病毒一樣，在夏季不好繁殖，傳染性下降，也較易產生無症狀的傳染；但是到了冬天，可能又會活躍起來，造成流行。因此民眾、各企業及政府皆須對今年冬天新冠病毒捲土重來的可能性「超前佈局」，作好規劃。

許秉毅表示，台灣目前並沒有新冠肺炎的大流行，作大規模的「全民普篩」並不符合成本效益，但需定期作「防疫點抗體篩檢」，以了解都會區「新冠病毒流行趨勢」。若偵測到流行趨勢上升，馬上作因應，才不致像義大利或美國因醫療公衛體系感知過慢，造成「新冠病毒」的「全境擴散」，結果一發不可收拾。

建議在台北、台中、高雄三個較頻繁與國外接觸的都會區，使用敏感度與特異性佳的試劑（如羅氏藥廠的 Elecsys Anti-SARS-CoV-2）作小規模 （如二所大學及二所高中，各500人）的血清新冠病毒定期檢測，這樣應會對了解台灣是否存在有某些無症狀感染者有所助益，另外也可隨時了解新冠病毒在台灣社會是否有死灰復燃的情形，同時因為「血清抗體之檢測」比起「PCR檢測法」具有方便、花費少、了解是否曾感染過的優點，同時檢測時只需抽一點點血，不必作很不舒服的鼻咽採檢，應是可行之道。

社交距離 新冠肺炎 流感病毒

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