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流汗失水又多吃粽子 腹部曾做手術者當心便秘腸阻塞

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
端午佳節家裡粽子多，但建議一天不要吃超過一顆，纖維攝取以好消化的葉菜類為主、少吃根莖類，每天都要攝取充足水分。本報資料照片
端午佳節家裡粽子多，但建議一天不要吃超過一顆，纖維攝取以好消化的葉菜類為主、少吃根莖類，每天都要攝取充足水分。本報資料照片

一名六旬婦人日前因劇烈腹痛到醫院看診，醫師一問之下發現，婦人最近每天吃一顆粽子，結果竟停止排便和放屁，肚子越來越鼓脹、開始絞痛。原來婦人做過婦科手術而有腸沾黏的問題，又多吃了難消化的粽子，導致便秘和腸阻塞，所幸住院治療後緩解，不需開刀。

收治這名病患的台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，最近一周內已經有兩名60幾歲都從做過婦科手術的婦女，吃粽子吃到發生腸阻塞。她們都是因為腹部劇痛來就醫，以腸道攝影確認阻塞情形，並經過禁食、輸液等內科治療之後，兩人都很幸運地不需開刀，就解除腸壞死危機，順利出院。

糠榮誠表示，年紀大、腹部曾經手術、經常便秘、腸沾黏，都是容易發生腸阻塞的高危險群。端午佳節期間，人人難免會吃個幾顆粽子，但是粽子主要由糯米製成，還有蛋黃、花生、香菇、肉類等不容易消化的食物，油脂含量也高，這些食物在胃停留的時間本來就比較長，容易導致胃脹、胃悶痛、消化不良。

糠榮誠表示，像粽子這種食物一定要細嚼慢嚥，耐心地將食物咀嚼成小塊再吞下肚，否則，當大量大塊的食物通過胃部、進到小腸，有時候食團在胃部消化不良，還很大塊，在小腸會過不去。因為小腸在沒有食物的時候，管徑只有一兩公分而已， 當一大塊食團要通過，就要把小腸撐開，食團移動的速度會變得很緩慢。

當食團來到大腸，移動的速度則面臨了水分吸收的考驗。糠榮誠表示，大腸對水分的吸收是人體排便的重要機轉，前段的大腸裡面都還水水的，移動速度慢，後段的大腸會越來越乾，糞便也越走越慢。如果人體攝取的水分不夠、纖維量不夠導致糞便太小顆，大腸會減少蠕動，糞便在大腸中停留的時間也會延長，導致糞便更乾、更難解。如果三天以上才解便一次，或是每次都有解不乾淨的感覺，就是便秘了。

要預防便祕或發生腸阻塞，糠榮誠建議，腹部曾經開刀者進食要特別注意少量多餐，如果肚子已經脹了，就不要再吃。端午佳節家裡粽子多，但建議一天不要吃超過一顆，纖維攝取以好消化的葉菜類為主、少吃根莖類，每天都要攝取充足水分。

粽子 手術 腹痛

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