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夏天玩水用棉條好自在 醫警告：別放太久

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
棉條最好依據經血量選擇，且放置時間不可過長。本報資料照片
棉條最好依據經血量選擇，且放置時間不可過長。本報資料照片

連假出門玩耍卻強碰生理期好掃興！有些女生為了下水游泳、活動更方便，而選擇使用衛生棉條取代片狀衛生棉。不過，中山醫院婦產科主治醫師郭安妮提醒，棉條最好依據經血量選擇，量少時使用量多型棉條，會使陰道太乾燥，導致黏膜受損；而且必須依照包裝指示，每四至八小時更換一次棉條，避免細菌滋生並沿著傷口侵入體內。

衛生棉條的作用原理為置入陰道中吸收經血，使用方法為一次只使用一個棉條，放置完成後，體外會留有一條棉線以便取出棉條。但使用棉條游泳或泡湯後，須立即取出或更換；且若未清潔雙手或放置過久，容易造成感染。

郭安妮說，臨床上曾經遇過一名因為分泌物很多、很濃稠而求診的病患，檢查發現棉條竟然塞在體內一個多禮拜忘了拿出來，造成細菌性和念珠菌感染，陰道和外陰部都發炎。

所幸這名病患並未釀成更嚴重的骨盆腔發炎，將棉條拿出來後，吃藥和使用藥膏治療一個多禮拜痊癒。而不僅是陰道和骨盆腔發炎，若使用吸收量太大的棉條或是棉條放置過久，還可能引起毒性休克症候群（Toxic shock syndrome，TSS），除了發燒、起紅疹和倦怠的症狀外，還可能危及生命。

除了衛生棉條，郭安妮也提醒，夏天到了衛生棉也要勤更換；尤其一些女生往往因為省錢或是因為經血量少，而使用衛生棉或護墊一整天。

郭安妮說，衛生棉和護墊吸收經血、分泌物以及汗水後，「就像一個培養皿」，容易滋生細菌，若不勤於更換，反容易使陰道和外陰部發炎。因此不論經血量多、量少，最好都二至三小時更換一次。且除非真的因為分泌物太多而有困擾， 最好還是少用護墊，著內褲保持乾燥通風就好。

發燒 婦產科

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