國道高屏段上午綠油油 警籲現在就北返

端午連假「報復性出遊」今天將收假，國道1號高雄段、國道3號高雄及屏東段，上午11時許車速呈現「綠色」，時速超過80公里，不過墾丁此次人潮多，國道五大隊警方預估下午2、3時車潮會增加，且國道10號往左營高鐵站恐會「紫爆（低於20公里）」，建議遊客提早出發北返才可能躲過塞車。

國道第五大隊指出，上午11時許國道10號左營端的車速約50幾公里，其他都超過80公里，依以往3天以上連假最後一天的經驗，遊客大多吃完午餐後再逛一下就會啟程北返，所以下午2、3時起，國道高雄及屏東路段的北上恐出現大量車潮。

警方預估可能塞車路段，國道一號高雄鼎金系統、楠梓、高科、路竹，國道三號屏東九如到高雄燕巢系統，國道十號西向燕巢系統到鼎金。

警方推測，此次假期國旅人潮多，遊覽車團客較少、民眾多自行開車，車潮才比較多。