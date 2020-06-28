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懶人包／安心旅遊7月1日登場 使用QA全在這一次解惑

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懶人包／安心旅遊7月1日登場 使用QA全在這一次解惑

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
安心旅遊7月1日上路。本報資料照片
安心旅遊7月1日上路。本報資料照片

安心旅遊補助7月1日正式上路，包括自由行每房補助1000元、團體旅遊每人補助700元，還有台灣觀光巴士、觀光遊樂業入園優惠，各項方案及申請辦法都不同，聯合報整理安心旅遊懶人包，15大ＱＡ問答讓讀者一目瞭然。

Ｑ：安心旅遊補助實施期間？

A：自由行補助、團體旅遊補助、台灣觀光巴士優惠期間為今年7月1日至10月31日，不分平假日均適用。觀光遊樂業入園優惠則限定暑假，7月1日至8月31日適用，同樣不分平假日。

Ｑ：安心旅遊可以搭配振興三倍券使用嗎？

A：可以，振興三倍券並未排除旅遊相關消費，參加安心旅遊各項優惠措施，均可搭配振興三倍券使用。細節可洽經濟部1988諮詢專線。

Ｑ：自由行補助方案及申請對象？

A：獎助對象為本國國民，每一身分證字號限使用一次。入住參加優惠活動的旅館或民宿，一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵1000元。

另有離島加碼，每人可於金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉、台東縣蘭嶼鄉再多使用1次折抵，一個房間一個晚上依實際住宿房價最多折抵1000元。

Ｑ：哪些旅館適用自由行補助？

A：可到觀光局網站查詢參加自由行補助的旅館或民宿。

Ｑ：自由行補助可以透過國際訂房平台訂房嗎？

A：不可以，由於國際訂房平台並非全為合法房源，加上此次補助是提振本國旅宿業者，民眾使用自由行優惠，只能透過三大管道訂房。第一是直接向旅宿業者訂房，第二是使用「台灣旅宿網」訂房，第三是透過觀光局核定的旅行社所營國內訂房平台。

Ｑ：自由行補助怎麼申請？

A：使用折抵身分證字號旅客必須到場，入住前或當日到「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡正面圖檔（無照片亦可），建立旅客資料檔案。

入住當天，必須出示身分證或健保卡正本，旅宿業者應於現場折抵住宿費。

Ｑ：團體旅遊補助對象及方案？

A：補助對象為合法國旅業者，每家旅行業最多補助35團，旅遊天數2天1夜以上。基本團體旅遊每人每日獎助700元，每團至少10人，每團上限3萬元。入住星級旅館，每人每日獎助700元，每團至少15人，每團上限5萬元。企業員工旅遊，每人每日獎助700元，每團至少15人，每團上限5萬元。

長天數團體旅遊須為3天2夜以上，每人每日獎助700元，每團至少15人，每團上限7萬元。金門縣、連江縣或澎湖縣等離島團體旅遊，每人每日獎助1200元，每團至少15人，每團上限7萬元。聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日額外獎助1500元。

Ｑ：外籍人士可以參與團體旅遊補助嗎？

A：取得合法居留證件的非本國籍旅客方能參加。

Ｑ：企業自辦員工旅遊，可以申請團體旅遊補助嗎？

A：企業員工旅遊必須委請旅行社安排客製化行程，並符合安心旅遊補助要點，再由旅行社向觀光局提出申請補助。

若只是企業自行安排行程的員工旅遊，未請旅行社辦理，將不能申請補助。

Ｑ：一般人民團體或組織，可以比照企業員工旅遊申請補助嗎？

A：不可以，企業指的是具備營業（稅籍）登記證明文件的盈利事業，一般人民團體、組織等非營利事業或機構，不符合企業定義。

Ｑ：觀光遊樂業入園優惠對象及方案？

A：以年齡為標準，民國90年7月1日（含）以後出生，未滿19歲的本國國民都適用，學生身份並非此次活動判斷標準。

今年7月1日至109年8月31日期間，到全國22家觀光遊樂業者票處，出示身分證明文件，不分平假日、不限次數免費入園。

Ｑ：22家觀光遊樂業者有哪些？

A：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、西湖渡假村、香格里拉樂園、麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、義大世界、8大森林園區、大路觀主題樂園、台東原生應用植物園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題樂園區。

Ｑ：觀光遊樂業入園優惠怎麼使用？

A：不用事前申請，同一人在活動期間，可免費至22家園區遊玩，不過每人每日只能擇一入園。

Ｑ：台灣觀光巴士優惠對象及方案？

A：限定自由行旅客參加台灣觀光巴士半日或一日遊行程，2人同行1人免費，平假日均適用，不限每人使用次數。

Ｑ：台灣觀光巴士優惠怎麼報名？

A：到台灣觀光巴士官網查詢優惠綠線後，直接向各路線承辦旅行社報名，原則上須出發3天前報名，實際情況依各旅行社規定辦理。

自由行 訂房 巴士 防疫旅遊 觀光

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