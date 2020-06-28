從農作邁向地方創生，復興農藝的造局者

何謂造局者？不因循舊路，擁有無畏無懼的膽識，並洞見觀瞻，勇於破框 成就非凡。

面臨產業困境，從土地與文化出發，茶籽堂攜手與在地農民造出台灣的農藝價值新局，帶動的「苦茶油復興之路」傳遞出造局者對於永續的重責使命。茶籽堂品牌創辦人趙文豪以造局者預見美好的眼界，觸發每一個人看見美好的能力，為台灣創造新價值！

圖 / Johnnie Walker 提供

在台灣，苦茶油已有百年的歷史文化，隨著苦茶油產業沒落、國外大量進口籽價格競爭，在台灣，真正用在地苦茶籽榨的苦茶油已不復見、甚至低於十分之一，然而產業的沒落及困境，並不能成為限制，反而將激勵造局者更勇於尋求破口，再造新局。

而趙文豪更直言，「所謂的『局』，其實是一種結果，更是一種能看到本質美好的能力，因此，造局者要敢於挖掘想像、敢於觸發美好！」

將土地、文化連結 為台灣農業創造美好新局

憑藉著這股能力，趙文豪從為台灣找回最好的油做起，以友善土地方式栽種、計算合理收購價格，保障農民更好的生活品質；爾後，又在2014年底成立專業的農業規劃團隊，展開各種復興計劃及地方創生，一連串的行動開展，除了要找回苦茶油曾經興盛在台灣的價值，更重要的是，一步一步觸發更多人、看到台灣的美好。

同樣用造局想法看待台灣的農業發展，趙文豪指出，「台灣農業的實力非常強，所缺乏的還是看到美好的想像能力，這也造成台灣許多人存有從事農業就很辛苦、賺不了錢的刻板印象，殊不知精緻農業是真的能夠為農民、社會、甚至土地創造出美好價值！」

圖 / Johnnie Walker 提供

忠於本質以共好格局帶領社會一起進步

茶籽堂的品牌能夠被認同，背後正反映出「造局者」忠於本質、又勇於開創美好的能力，造局者往往會身先士卒，大步邁出，以更寬廣的未來視野帶領產業、社區、甚至社會一起向前進步。

儘管苦茶樹必須歷經漫長的五年才能收成，2020年適逢一批新植苦茶樹收成，趙文豪綻開笑靨說，「這一切都是值得的！苦茶樹的等待期較辛苦，但其後的生長期可長達百年，適合留給後代子孫，也能真正成為台灣農業的典範。」惟有歷經歲月的淬鍊，經過長年熟成，才能散發出豐富層次以成就經典。

造局者將根紮深 將台灣原生種化為不可取代優勢

面對市面上琳瑯滿目的清潔用品品牌的激烈競爭，正因為了解台灣土地的美好與價值，茶籽堂堅持台灣原生種，並將「台灣限定」成為不可取代的特色，「如同苦茶樹，喜歡把根扎穩，養分夠了，土地夠了，它慢慢就會成長茁壯，甚至開枝散葉。」趙文豪說。

擁有「造局者」思維的趙文豪說「台灣是否美好，在於我們是否看見屬於這塊土地的價值及想像美好。」他分享自己的長遠目標，是要發展苦茶油莊園，透過莊園的形式，讓每個造訪的人，可以親身體驗美好的想像，也願意去為台灣創造更多的美好！

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