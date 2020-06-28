未來一周炎熱 吳聖宇：周三到周五恐午後大雷雨

今天持續高溫炎熱的天氣，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，受到太平洋高壓邊緣帶來西南風到偏南風影響，上午天氣晴朗高溫炎熱，午後有局部雷陣雨的天氣型態已經維持了很長一段時間，包括端午節連續假期這段期間也都是這樣的天氣。

今天是連假收假日，他說，預估天氣還是不變，上午各地大致為晴到多雲，中午前後高溫33-35度，部分地區更可達到36-37度以上，中午過後山區有熱對流發展帶來雷雨機會，降雨時間不長，但是瞬間雨勢可能較大，同時伴隨雷擊、強風等現象。

他說，目前來看未來一周仍是午後容易有雷雨發生的夏季型天氣，不過水氣較為增多，面迎偏南到西南風的中南部沿海地區在夜晚到清晨上午這段期間有出現短暫陣雨機會，午後山區的熱對流雷雨也會變得較為旺盛。特別是周三到周五可能出現局部性的午後大雷雨，預估要等到周末水氣逐漸減少，午後雷雨的情況才會跟著縮減。

溫度方面仍是偏高，由於水氣雲量增多，發生極端高溫的機會可能下降，仍普遍可能達到33-35度。

他說，熱帶洋面上目前仍較為平靜，高壓勢力較強且大環境不配合，暫時仍未看到有明顯的熱帶擾動發展現象。不過預估進入7月上旬後，隨著太平洋高壓位置慢慢北抬，熱帶洋面上可能逐漸會有熱帶擾動開始發展的空間，特別在南海到菲律賓附近海域熱帶擾動發展的機會較高，未來的變化值得觀察。