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10縣市飆高溫 鄭明典：太平洋高壓影響天氣炎熱

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局針對10縣市發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對10縣市發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站

太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局針對10縣市發布高溫資訊，今天中午前後台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，新北市，台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，現在台灣上空是卷雲，擋不住熱，鋒面在遠遠的北方，熱帶對流區在遠遠的南方，台灣還是受太平洋高壓影響，天氣炎熱。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

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