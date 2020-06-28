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未來一周高溫炎熱 吳德榮：留意午後強對流
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六低層大氣為偏南及西南風帶來的暖空氣，中層則有太平洋高壓的沉降增溫，氣溫偏高；台灣天氣並不穩定，午後易有強對流發展。
他說，今天至周二低層水氣漸增，清晨上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部易有局部短暫陣雨；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，大部分在山區，部分平地受影響，並有較大雨勢，應注意氣象局的特報。
今天至周二各地區最高溫大約都在36度左右，地理環境較特殊如盆地、縱谷，偶爾有出現37、38度的機率，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度、中部24至36度、南部23至36度、東部23至37度。
他表示，周三至周五天氣型態類似、但低層水氣多，清晨上午的降雨將更明顯，午後的對流強度將更強；因雲層增多，高溫略微下降、但在暖空氣內，天氣仍偏熱。
周六低層水氣減少，清晨上午有局部、少量降雨，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。
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